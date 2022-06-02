Представителям религиозных объединений столицы разъяснили конституционные поправки
Член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию, доктор юридических наук Индира Аубакирова разъяснила собравшимся готовящиеся конституционные изменения.
Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану
Тема встречи – «Республиканский референдум – 2022: вносимые поправки в Конституцию Республики Казахстан».
Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану
О целях предстоящего общереспубликанского референдума представителям религиозных объединений столицы рассказала член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию, доктор юридических наук Индира Аубакирова.
Референдум – это возможность вам показать себя как личность, свою гражданскую зрелость, показать, что ваше мнение, как гражданина этой страны, имеет значение, и вы имеете право его выразить. Люди веками воевали, чтобы добиться этого права – права голоса. А у нас оно есть, и мы можем выразить свое мнение относительно того, согласны ли мы жить в новой республике – Новом Казахстане – или мы предпочтем остаться в плену старых ценностей. Доктор юридических наук Индира Аубакирова
Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану
Во время обсуждения представители религиозных объединений получили ответы на интересующие их вопросы, связанные с референдумом.
Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану