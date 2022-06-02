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Представителям религиозных объединений столицы разъяснили конституционные поправки

Разъяснение конституционных поправок Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султан
В Нур-Султане представители религиозных объединений города собрались и обсудили предстоящий референдум, сообщает Zakon.kz.

Член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию, доктор юридических наук Индира Аубакирова разъяснила собравшимся готовящиеся конституционные изменения.

Разъяснение конституционных поправок

Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану

Тема встречи – «Республиканский референдум – 2022: вносимые поправки в Конституцию Республики Казахстан».

Разъяснение конституционных поправок

Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану

О целях предстоящего общереспубликанского референдума представителям религиозных объединений столицы рассказала член рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию, доктор юридических наук Индира Аубакирова.

Референдум – это возможность вам показать себя как личность, свою гражданскую зрелость, показать, что ваше мнение, как гражданина этой страны, имеет значение, и вы имеете право его выразить. Люди веками воевали, чтобы добиться этого права – права голоса. А у нас оно есть, и мы можем выразить свое мнение относительно того, согласны ли мы жить в новой республике – Новом Казахстане – или мы предпочтем остаться в плену старых ценностей. Доктор юридических наук Индира Аубакирова

Разъяснение конституционных поправок

Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану

Во время обсуждения представители религиозных объединений получили ответы на интересующие их вопросы, связанные с референдумом.

Разъяснение конституционных поправок

Фото: Штаб общественной поддержки референдума по городу Нур-Султану

Константин Вноровский
Референдум в Казахстане Нур-Султан
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