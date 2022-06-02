Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Бешеная волчица напала на четырех человек в ВКО

Нападение волка Фото: pixabay
В Чингирлауском районе ЗКО волчица покусала четырех местных жителей, в том числе и ребенка. Как выяснили специалисты, животное заражено бешенством, передает Zakon.kz.

По информации «Уральская неделя», инцидент произошел в начале мая. С того времени в селе объявлен карантин — мясо животных временно запретили вывозить для реализации.

Отмечается, что волчица зашла в поселок Шоктыбай Чингирлауского района и покусала четверых человек, среди которых была и маленькая девочка. Позже лабораторные исследования показали, что у волчицы бешенство.

Аким Шоктыбайского сельского округа Адил Каражанов рассказал изданию, что пострадавшие от нападения дикого зверя получают вакцину, отметив, что также получает лечение, поскольку имел контакт с пострадавшими.

Голову волчицы после ее уничтожения мы отправили в лабораторию при ветинспекции, пришел положительный результат на бешенство. Также местные жители выяснили, что в лесу возле поселка живут еще пять-шесть волков. Мы получили из управления ветеринарии разрешение на их отстрел, поскольку они могут угрожать людям и домашней скотине.Аким села Шоктыбай Адил Каражанов

Глава села также добавил, что в настоящее время в поселке объявлен двухмесячный карантин, специалисты управления ветеринарии дезинфицируют и вакцинируют скотину, введен запрет на продажу мяса

В феврале текущего года также был зафиксирован случай, когда осмелевший хищник не давал покоя жителям села, наведываясь к чабанам даже днем.

Оксана Житникова
Восточно-Казахстанская область
0
КОММЕНТАРИИ
Все
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Долгожданное лето: гороскоп для всех знаков зодиака
ООН сменила название Турции в официальных документах
Новые сроки проведения охоты установили в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления