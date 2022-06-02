Бешеная волчица напала на четырех человек в ВКО

В Чингирлауском районе ЗКО волчица покусала четырех местных жителей, в том числе и ребенка. Как выяснили специалисты, животное заражено бешенством, передает Zakon.kz.

По информации «Уральская неделя», инцидент произошел в начале мая. С того времени в селе объявлен карантин — мясо животных временно запретили вывозить для реализации.

Отмечается, что волчица зашла в поселок Шоктыбай Чингирлауского района и покусала четверых человек, среди которых была и маленькая девочка. Позже лабораторные исследования показали, что у волчицы бешенство.

Аким Шоктыбайского сельского округа Адил Каражанов рассказал изданию, что пострадавшие от нападения дикого зверя получают вакцину, отметив, что также получает лечение, поскольку имел контакт с пострадавшими.

Голову волчицы после ее уничтожения мы отправили в лабораторию при ветинспекции, пришел положительный результат на бешенство. Также местные жители выяснили, что в лесу возле поселка живут еще пять-шесть волков. Мы получили из управления ветеринарии разрешение на их отстрел, поскольку они могут угрожать людям и домашней скотине. Аким села Шоктыбай Адил Каражанов

Глава села также добавил, что в настоящее время в поселке объявлен двухмесячный карантин, специалисты управления ветеринарии дезинфицируют и вакцинируют скотину, введен запрет на продажу мяса

В феврале текущего года также был зафиксирован случай, когда осмелевший хищник не давал покоя жителям села, наведываясь к чабанам даже днем.