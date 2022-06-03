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В Японии «разогнали» оптоволоконную сеть до 1 000 000 Гб/с

ИНтернет скорость Фото: pixabay
Для эксперимента по передаче данных на расстояние 51,7 км количество линий в оптоволокне было увеличено с одной до четырех, при этом полоса пропускания была расширена до 20 ТГц, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии установили новый рекорд скорости передачи данных. Достигнутые показатели превысили возможности самых быстрых на сегодня бытовых тарифов примерно в 100 000 раз, сообщает 4pda.

Согласно отчету исследователей, при использовании оптоволоконного кабеля, совместимого с уже существующей инфраструктурой, им удалось «выжать» 1,02 петабита в секунду (свыше 1 000 000 Гбит/с).

В теории такой скорости хватит для одновременного запуска 10 миллионов трансляций в разрешении 8K.

Для эксперимента по передаче данных на расстояние 51,7 км количество линий в оптоволокне было увеличено с одной до четырех, при этом полоса пропускания была расширена до 20 ТГц.

Команда ученых также улучшила технологию усиления и модуляции сигнала, распределив его по трем диапазонам частот.

Данияр Кунафин
Интересное Япония
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