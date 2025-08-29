#АЭС в Казахстане
Технологии

Первый в мире чип, скачивающий 50 ГБ за пару секунд, создали в Китае

уникальный чип создали в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 01:15 Фото: pixabay
Первый в мире универсальный чип для сетей шестого поколения (6G) создали в Китае. Технология может обеспечивать высокоскоростную передачу данных на всех частотах, включая миллиметровый и субтерагерцовый диапазоны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, чип способен в 5000 раз ускорить передачу данных по сравнению с текущими скоростями в малонаселенных регионах США. С таким интернетом передача 50-гигабайтного видеофайла в разрешении 8K будет возможна за несколько секунд.

Сотрудники Пекинского университета отметили значимость разработки в условиях растущего спроса на сверхбыстрые беспроводные соединения. По словам профессора Ван Синцзюня, универсальность технологии обусловлена необходимостью гибко адаптироваться к различным условиям и архитектурам сетей нового поколения.

И все же некоторые эксперты выражают осторожность в оценке перспектив. По их мнению, широкомасштабное внедрение 6G-технологий на всех частотах может создать дополнительную нагрузку на электромагнитный спектр и потенциально снизить надежность соединений в ряде сценариев.

Ранее сообщалось, что Китай стал мировым лидером в области новых энерготехнологий и оборудования.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
