Первый в мире чип, скачивающий 50 ГБ за пару секунд, создали в Китае
Как пишет South China Morning Post, чип способен в 5000 раз ускорить передачу данных по сравнению с текущими скоростями в малонаселенных регионах США. С таким интернетом передача 50-гигабайтного видеофайла в разрешении 8K будет возможна за несколько секунд.
Сотрудники Пекинского университета отметили значимость разработки в условиях растущего спроса на сверхбыстрые беспроводные соединения. По словам профессора Ван Синцзюня, универсальность технологии обусловлена необходимостью гибко адаптироваться к различным условиям и архитектурам сетей нового поколения.
И все же некоторые эксперты выражают осторожность в оценке перспектив. По их мнению, широкомасштабное внедрение 6G-технологий на всех частотах может создать дополнительную нагрузку на электромагнитный спектр и потенциально снизить надежность соединений в ряде сценариев.
Ранее сообщалось, что Китай стал мировым лидером в области новых энерготехнологий и оборудования.