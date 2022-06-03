Замакима Мангистау Галымжан Ниязов отстранен от работы

Заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова отстранили от работы, передает Zakon.kz.

В Департаменте экономических расследований по Мангистауской области прокомментировали публикацию в СМИ от 24 мая о том, что замакима Мангистауской области Галымжан Ниязов приступил к выполнению своих должностных обязанностей.

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Постановлением Специализированного следственного суда Актау от 25 мая Галымжан Ниязов временно отстранен от ранее занимаемой должности в связи с признанием его подозреваемым по уголовному делу. 27 мая данное постановление суда вступило в законную силу. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Пресс-служба ДЭР по Мангистауской области

В областном суде сообщили, что арест замакима Ниязову был продлен еще на месяц.

Постановлением Специализированного следственного суда Актау мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова продлена до 24 июня. Пресс-служба Мангистауского областного суда

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной акимат.

С 25 мая его нет на работе. Пресс-служба акимата Мангистауской области

Информация о задержании замакима Мангистауской области Галымжана Ниязова появилась 24 января. В Агентстве по финмониторингу подтвердили этот факт.

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Замакима заключили под стражу на два месяца. Ему вменялось злоупотребление должностными полномочиями. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство следователя на изменение меры пресечения на «домашний арест».

Все это время Галымжан Ниязов находился в отпуске без содержания.

Следователи обвинили Ниязова в том, что он направил в Министерство энергетики письмо, в котором просил об отмене действия меморандума и о проведении торгов сжиженным газом без установления ограничений для нижнего и верхнего предела цены. Якобы именно это решение и привело к резкому скачку цен на топливо.