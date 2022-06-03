Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Замакима Мангистау Галымжан Ниязов отстранен от работы

Мангистауская область, замакима, Галымжан Ниязов, работа, отстранение, арест, продление Фото: gov.kz
Заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова отстранили от работы, передает Zakon.kz.

В Департаменте экономических расследований по Мангистауской области прокомментировали публикацию в СМИ от 24 мая о том, что замакима Мангистауской области Галымжан Ниязов приступил к выполнению своих должностных обязанностей.

Новость по теме

Арестованный в феврале замакима Мангистауской области вышел на работу

Постановлением Специализированного следственного суда Актау от 25 мая Галымжан Ниязов временно отстранен от ранее занимаемой должности в связи с признанием его подозреваемым по уголовному делу. 27 мая данное постановление суда вступило в законную силу. Иная информация в интересах следствия не разглашается.Пресс-служба ДЭР по Мангистауской области

В областном суде сообщили, что арест замакима Ниязову был продлен еще на месяц.

Постановлением Специализированного следственного суда Актау мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова продлена до 24 июня.Пресс-служба Мангистауского областного суда

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной акимат.

С 25 мая его нет на работе.Пресс-служба акимата Мангистауской области

Информация о задержании замакима Мангистауской области Галымжана Ниязова появилась 24 января. В Агентстве по финмониторингу подтвердили этот факт.

Новость по теме

Задержан заместитель акима Мангистауской области

Замакима заключили под стражу на два месяца. Ему вменялось злоупотребление должностными полномочиями. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство следователя на изменение меры пресечения на «домашний арест».

Все это время Галымжан Ниязов находился в отпуске без содержания.

Следователи обвинили Ниязова в том, что он направил в Министерство энергетики письмо, в котором просил об отмене действия меморандума и о проведении торгов сжиженным газом без установления ограничений для нижнего и верхнего предела цены. Якобы именно это решение и привело к резкому скачку цен на топливо.

Динара Халдарова
Актау Мангистауская область
0
КОММЕНТАРИИ
Все
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Дожди, гроза, шквал – прогноз погоды в Казахстане на 3 июня
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Долгожданное лето: гороскоп для всех знаков зодиака
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления