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Баскетболист Леброн Джеймс вошел в список миллиардеров

Баскетбол Миллиардер Игрок Фото: Instagram/lakers
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пополнил список миллиардеров мира. По данным Forbes, доходы 37-летнего баскетболиста в 2021 году составили 121,2 млн долларов, а его суммарное состояние достигло 1 млрд, сообщает Zakon.kz.

Леброн Джеймс стал первым действующим баскетболистом НБА, который получил место в списке миллиардеров, передает Forbes. Этого достижения также смог добиться легендарный Майкл Джордан в 2014 году, но через 11 лет после завершения своей карьеры.

Леброн Джеймс – четырехкратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион. Он единственный игрок в истории, который входит в десятку лучших игроков по набранным очкам, перехватам, передачам, подборам и трехочковым в матчах плей-офф.

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Куандык Шынасилов
NBA
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