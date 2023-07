Сын знаменитого баскетболиста Леброна Джеймса чуть не умер на тренировке

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



Леброн (Бронни) Джеймс-младший, старший сын звезды НБА Леброна Джеймса, потерял сознание на баскетбольной площадке во время тренировки в университете Южной Калифорнии. Он перенес остановку сердца, сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

USC All-American Bronny James collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest. He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU. Statement: pic.twitter.com/5z9F2qAWP0