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Сын знаменитого баскетболиста Леброна Джеймса чуть не умер на тренировке

Сын Леброна Джеймса едва не умер на тренировке Фото: Instagram/kingjames
Старший сын известного центрового команды НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса перенес остановку сердца во время тренировки своей студенческой команды, сообщает Zakon.kz.

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Леброн (Бронни) Джеймс-младший, старший сын звезды НБА Леброна Джеймса, потерял сознание на баскетбольной площадке во время тренировки в университете Южной Калифорнии. Он перенес остановку сердца, сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

С места происшествия 18-летнего баскетболиста сразу доставили в клинику, где он сейчас находится в стабильном состоянии.

Баскетбол Травма Игрока

Фото: Instagram/kingjames

Супружеская пара Джеймсов, Леброн и Саванна, выразили благодарность медицинскому и спортивному персоналу университета Южной Калифорнии за "невероятную работу" и заботу о безопасности студентов.

Помимо Бронни, у знаменитого баскетболиста еще двое детей: 16-летний сын Брайс Максимус Джеймс и 8-летняя дочь Жури Джеймс.

Леброн Джеймс – один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире на протяжении большей части карьеры. Его титулам и рекордам, установленным в Национальной баскетбольной ассоциации, могут позавидовать многие ведущие атлеты планеты. 

Джеймс – четырехкратный чемпион НБА и четырехкратный самый ценный игрок финала Лиги. 13 раз входил в первую сборную всех звезд НБА. Лучший снайпер в истории регулярных сезонов и плей-офф NBA. Входит в топ-5 лучших по передачам, реализованным штрафным и сыгранным минутам, а также в топ-10 рейтинга лидеров по сыгранным матчам, перехватам и трехочковым попаданиям в истории НБА. Не имеет себе равных среди всех действующих баскетболистов НБА по подборам.

Ранее Леброна Джеймса признали лучшим бомбардиром за всю историю НБА.

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