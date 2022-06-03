Игорный бизнес: как сделать отрасль полезной

Вопрос контроля индустрии игорного бизнеса волнует общественность и государство, ввиду чего законодательные изменения, предлагаемые представителями отрасли, обретают актуальность.

В большой спорт – через букмекеров

Модель финансирования спортивной отрасли посредством вовлечения индустрии азартных игр используется некоторыми европейскими странами уже в течение нескольких десятилетий. Так, оператор Norsk Tipping, всецело принадлежащий норвежскому правительству, инвестирует 64% прибыли в развитие спортивных инициатив, еще 18% дохода компания направляет на реализацию культурных целей. Оставшиеся 18% – на поддержку некоммерческих и гуманитарных организаций, не входящих в Норвежскую спортивную конфедерацию, Олимпийский или Паралимпийский комитеты. Очевидно, что подобная система финансирования способствует развитию спорта в стране.

Применительно к Казахстану также можно рассмотреть проблемы, не столько сопряженные с отраслью, сколько ею решаемые:

борьба с нелегальными онлайн-сайтами, жертвами которых становятся сотни казахстанцев;

лудомания (она же – игромания), наносящая невосполнимый ущерб семьям игроков;

поддержка спорта за счет определения целевого платежа в бюджет от доходов организаций игорного бизнеса.

Но обо всем по порядку. В начале этого года представители букмекерского бизнеса предложили рассмотреть возможность перераспределения налоговой нагрузки (по ставкам НДС) на игорный бизнес, что в результате высвободило бы определенную долю дохода на развитие массового детско-юношеского спорта.

Кроме этого, предлагается исключить возможность проведения финансовых транзакций для центра учета ставок, назначив его инструментом для сбора данных о деятельности игорных организаций. Тогда как контроль над всеми проводимыми операциями отвести системам ОФД с обязательным ежемесячным предоставлением отчета регулятору – Министерству культуры и спорта РК.

Представителями отрасли в том числе была выдвинута инициатива направить средства на борьбу с психическими заболеваниями, спровоцированными чрезмерным увлечением азартными играми. Эта задача достигается путем разработки комплексной программы, закрепленной в приказе МКС, – с учетом мнения локальных спортивных и общественных организаций, представителей отрасли, – за счет средств, которые будут взиматься с игорного бизнеса в виде целевого платежа в бюджет.

Информирование и борьба с черным рынком

Социальная ответственность игорного бизнеса подразумевает не только финансирование организаций, поддерживающих игроков и близких, страдающих от гэмблинг-зависимости, но и своевременное и полномасштабное информирование игроков об ответственной игре. Стоит отметить, что, согласно МКБ-11 в редакции ВОЗ, вступившей в силу с начала 2022 года, азартно-игровое расстройство обрело более четкое определение, что закономерно вызывает пристальное внимание со стороны специалистов. Поскольку казахстанская система здравоохранения не проводит профилактическую работу в данном направлении, представители игорного бизнеса выступили инициаторами введения самоограничения – понятия, регулирующего прием ставок игроком в течение определенного времени.

Сам закон «Об игорном бизнесе» лишь частично предостерегает игроков, но большинство интернет-ресурсов не содержит информации о лудомании и возможных рисках, связанных с игорной деятельностью. Введение интерактивных тестов, позволяющих определить наличие игромании, материалов, посвященных игровой зависимости, – все это может быть реализовано дополнением соответствующего закона. Вдобавок внедрение этого метода будет способствовать анализу и сбору данных по посещаемости релевантного раздела.

Другое важное дополнение, необходимое для рассмотрения, – офшорные букмекерские сайты, которые не значатся в электронном реестре лицензиаров, но пользуются популярностью у казахстанских игроков. На данный момент в Казахстане запрещена деятельность иностранных организаторов игорного бизнеса, однако внесение абсолютно всех операторов, действующих на территории Казахстана в реестр, обезопасит и самих игроков, увеличив в том числе и количество клиентов у операторов с лицензией Республики Казахстан. В этой связи именно внедрение ЦУС в варианте, представленном в 2020 году, повлечет отток клиентов в офшоры, что усугубит развитие теневой экономики, поскольку остальным букмекерам будет трудно выдерживать подобную конкуренцию.

В основе достижений компромиссных решений лежит не только структурированный диалог между представителями отрасли и государственным уполномоченным органом, но и гуманистический подход, которым прежде всего должны руководствоваться обе стороны. Перенимая использование методов ответственной игры, доказавших свою эффективность, а также внедряя инициативы, предложенные бизнес-сообществом, отрасль не будет создавать иллюзию решения проблем. Напротив, она будет работать на удовлетворение общественных и социальных нужд.

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