Сколько кандасов вернулись в Казахстан с 1991 года

Более 5,6 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала текущего года. Такие данные предоставили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz.

По состоянию на 1 июня на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 5679 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 93,5 тыс. этнических казахов. Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, прибывшие в Казахстан с начала года кандасы являются выходцами:

68,7% – из Узбекистана,

10,4% – из КНР,

8,8% – из Туркменистана,

2,6% – из Монголии,

9,5% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи, в основном, поселились в Алматинской (31,1%), Мангистауской (18,8%), Туркестанской (10,3%) и Жамбылской (6,2%) областях, а также в Алматы (6%), Нур-Султане (6,9%) и Шымкенте (7,9%).

По состоянию на 1 июня текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 63,2%, 22,8% человек моложе трудоспособного и 14% – пенсионеры. Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда, из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования:

11,4% – имеют высшее образование,

40,3% – среднее специальное образование,

46,6% – общее среднее образование,

1,7% – не имеют образования.

Новость по теме Получить или продлить статус кандаса теперь можно онлайн

13 мая стало известно, что госуслуга о присвоении или продлении статуса кандаса теперь доступна на портале eGov.kz. Обязательными требованиями для пользователей являются наличие ИИН и электронной цифровой подписи.