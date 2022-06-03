Сколько кандасов вернулись в Казахстан с 1991 года
По состоянию на 1 июня на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 5679 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 93,5 тыс. этнических казахов.Пресс-служба МТСЗН РК
По данным ведомства, прибывшие в Казахстан с начала года кандасы являются выходцами:
68,7% – из Узбекистана,
10,4% – из КНР,
8,8% – из Туркменистана,
2,6% – из Монголии,
9,5% – из других стран.
Прибывшие этнические казахи, в основном, поселились в Алматинской (31,1%), Мангистауской (18,8%), Туркестанской (10,3%) и Жамбылской (6,2%) областях, а также в Алматы (6%), Нур-Султане (6,9%) и Шымкенте (7,9%).
По состоянию на 1 июня текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 63,2%, 22,8% человек моложе трудоспособного и 14% – пенсионеры.Пресс-служба МТСЗН РК
По данным Минтруда, из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования:
11,4% – имеют высшее образование,
40,3% – среднее специальное образование,
46,6% – общее среднее образование,
1,7% – не имеют образования.
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13 мая стало известно, что госуслуга о присвоении или продлении статуса кандаса теперь доступна на портале eGov.kz. Обязательными требованиями для пользователей являются наличие ИИН и электронной цифровой подписи.