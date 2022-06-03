Лучшая теннисистка мира Ига Швентек идет на рекорд Винус Уильямс

На кортах Парижа прошли полуфинальные поединки в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису. В первом матче стадии 1/2 финала первая ракетка планеты Ига Швентек переиграла россиянку Дарью Касаткину – 6:2, 6:1, сообщает Zakon.kz.

Этим успехом польская теннисистка довела свою беспроигрышную серию побед до 34 матчей подряд, повторив показатель американки Серены Уильямс. А рекордсменом в этой категории является Винус Уильямс, сестра Серены, у которой 35 выигрышных матчей кряду. Швентек может догнать старшую из сестер Уильямс, если выиграет французское первенство. В финале ей предстоит сразиться с Кори Гауфф из США, та в свою очередь была сильнее итальянки Мартины Тревизан в другом полуфинале – 6:3, 6:1.

Фото: Instagram/rafaelnadal

3 июня пройдут полуфиналы у мужчин, в которых встретятся Рафаэль Надаль – Александр Зверев и Каспер Рууд – Марин Чилич.

Тем временем на кортах Парижа определились первые победители Открытого чемпионата Франции. Ена Шибахара (Япония) и Уэсли Коольхоф (Голландия) стали чемпионами «Ролан Гаррос-2022» в миксте. В финале они обыграли Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Йорана Флигена (Бельгия) – 7:6, 6:2.

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