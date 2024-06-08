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Ига Швёнтек выиграла "Ролан Гаррос" третий год подряд

Теннис Чемпион РГ Фото: Instagram/rolandgarros
8 июня на грунтовых кортах Парижа завершились матчи в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции, где польская теннисистка Ига Швёнтек в финале обыграла итальянку Ясмин Паолини со счетом 6:2, 6:1, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка мира стала победительницей "Ролан Гаррос" третий раз подряд в своей карьере.

По данному показателю она повторила успех некогда знаменитых теннисисток Жюстин Энен и Моники Селеш. А всего Швёнтек в Париже выигрывала четыре раза. 

"Жасмин, ты очень впечатлила меня своей игрой в эти две недели. Думаю, за счет такого тенниса можешь многого добиться, особенно на грунте. Думаю, еще не раз встретимся на финальных стадиях "Шлемов". Потрясающе здесь находиться, обожаю это место, и каждый год мне не терпится сюда вернуться. Во втором круге почти вылетела с турнира, так что спасибо, что были рядом и болели за меня. Мне требовалась вера, что у меня все получится, турнир вообще был эмоциональным. Так что спасибо за поддержку, увидимся в следующем году". Ига Швентек
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К этому часу в активе лучшей теннисистки мира пять выигранных турниров "Большого шлема". По этим цифрам 23-летняя Швёнтек догнала россиянку Марию Шарапову и швейцарку Мартину Хингис.

Если Ига закончила свои выступления в Париже, то итальянка Жасмин Паолини вместе со своей соотечественницей Сарой Эррани 9 июня сыграют в финале женского парного разряда. Там им будут противостоять Кори Гауфф (США) и Катерина Синякова (Чехия).

Что касается финала в мужской одиночке, то здесь намечается битва испанца Карлоса Алькараса и Александра Зверева, они сыграют 9 июня в 18:00 по казахстанскому времени.

Огорчает отсутствие в решающих встречах французского чемпионата казахстанских теннисистов. Главная надежда наших болельщиков Елена Рыбакина вылетела в четвертьфинале, уступив будущей финалистке – Жасмин Паолини. 

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