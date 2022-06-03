Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
В Управлении жилищной политики города Алматы рассказали, что законными являются услуги, входящие в методику расходов на содержание жилья, утвержденные решением собрания.
При этом в ведомстве отметили, что работы, не имеющие отношения к общедомовому имуществу, не обслуживаются в рамках расходов на содержание жилья. К ним относятся внутриквартирные мероприятия.
Согласно методике расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества, следующие пункты относятся к расходам КСК:
дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования объекта кондоминиума;
техническое обслуживание, локализация аварий общедомовых инженерных систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции) и оборудования объекта кондоминиума, за исключением случаев, когда надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию;
подготовка общедомовых инженерных систем и оборудования к осенне-зимнему периоду;
обеспечение санитарного состояния мест общего пользования объекта кондоминиума;
обеспечение санитарного состояния земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума (озеленение: посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов, санитарная очистка мусоропровода, очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши);
приобретение, установка, сервисное обслуживание и поверка общедомовых приборов учета;
обеспечение безопасной эксплуатации опасных технических устройств, текущего ремонта и локализации аварийных случаев (обслуживание лифтов) по решению собрания собственников квартир и нежилых помещений;
противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации, за исключением приобретения и установки систем противопожарной сигнализации и пожаротушения;
текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума (на основании дефектного акта);
оплата коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума по решению собрания собственников квартир, нежилых помещений;
установка домофонного оборудования;
техническое обслуживание домофонного оборудования;
хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другое).
То есть, если жильцу требуется отключение воды в доме для того, чтобы починить в квартире вышедшую из строя трубу, то эта услуга будет платной.
Если необходимость отключения подачи водоснабжения происходит в результате частной проблемы, то данный прецедент не входит в расходы на содержания жилья и несет дополнительную оплату.Управление жилищной политики Алматы
После платного отключения воды вам обязаны предоставить накладные, подтверждающие выполнение наемных работ.
В ведомстве уточнили, что все услуги, не входящие в расходы на содержание жилья, в том числе и услуги по ремонту внутриквартирных элементов, производятся за собственные средства жильцов.
Причем все тарифы, расходы на содержание жилья, а также дополнительные услуги, в том числе сервисные услуги, связанные с содержанием общего имущества, утверждаются собственниками (жителями) на собрании путем составления протокола, вне зависимости от формы управления.
Если КСК не выполняет своих обязательств по оказанию услуг или жильцы не в полной мере ими удовлетворены, возможно обратиться в жилищную инспекцию, инициировав проверку в отношении обслуживающего органа управления, а также пожаловаться по телефону:
+ 7(727) 225-14-31
В полномочия жилищной инспекции Управления жилищной политики города Алматы входят 14 пунктов, по которым на основании заявления инспекторы вправе открыть проверку в отношении обслуживающего органа управления, – уточнили в Управлении жилищной политики Алматы.