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Какие услуги оказывают работники Госкорпорации "Правительство для граждан"

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 16:08 Фото: gov4c.kz
Председатель Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития приказом от 23 июля 2024 года обновил перечень услуг, оказываемых через отделы обслуживания населения, выполняемые работниками НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

В перечень включили:

  • Оказание консультации и проверка полноты документов на Ресепшн
  • Прием заявлений на оказание госуслуги, в том числе прием обращений
  • Выдача результата государственной услуги.
  • Формирование реестров по приему и выдаче заявлений, их доставка до/с государственного органа
  • Оказание госуслуги с выездом на дом к лицам, имеющим нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма
  • Оказание консультации и помощи в секторе самообслуживания
  • Оказание консультации и организация работы при прохождении тестирования по теории дорожного движения
  • Оказание консультации и организация работы при прохождении практического экзамена на автоматизированной электронной площадке
  • Осуществление фотографирование услугополучателей для документов, удостоверяющих личность
  • Уничтожение ГРНЗ, не пригодных для дальнейшей эксплуатации
  • Хранение государственных регистрационных номерных знаков в СЦОН
  • Оказание государственных услуг через мобильное приложение "ЦОН"

Приказ введен в действие с 23 июля 2024 года.

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