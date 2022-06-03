Волшебный мир детства в картинах казахстанских художников

Ностальгическим городом детства для многих посетителей стал один из залов в алматинском Музее искусств имени Кастеева. Зрители всех поколений видят картины с приметами своего собственного детства или могут заглянуть в прошлое – в лица детей минувших столетий, передает Zakon.kz.

На выставке «Алтын бесiк – волшебный мир детства» впервые объединены произведения казахского, русского, зарубежного искусства из фондов ГМИ РК имени Кастеева.

Фото: Zakon.kz

В картине «Дети на катке» Сахи Романова люди, родившиеся в начале и середине ХХ века, узнали детвору советской поры. Именно так, немного неказисто по нынешним временам, дети в то время были одеты зимой. Мальчишки – в стеганые пальто с цигейковым воротником, шапки-ушанки, девочки – в такие же пальто и вязаные бабушками шапочки. Вот покрасневшие кисти рук без варежек – дети на катке любили их снимать. Катались до усталости, но приятной.

Фото: Zakon.kz

Картина «В парке» (1958 г.) Григория Чернощекова – телепортация в алматинский парк культуры и отдыха тех времен, путешествие в безмятежность, в то ощущение ожидания чуда, которое преследовало нас повсюду в юном возрасте.

Фото: Zakon.kz

Посетительница выставки Галия Иманкулова, говоря о картине «Мир моего детства» Мариса Хитахунова, отметила, что на работе художника изображена как будто картинка из ее детства, проведенного в пригороде.

Фото: Zakon.kz

Вон моя бабушка стоит с соседями во дворе. Вот керосиновая лампа на подоконнике: как свет погаснет, эту лампу включали. Форточка заклеена газетой, чтобы тепло сохранить. В окно видно, как мой дедушка на ослике едет. Моего деда весь аул знал. Галия Иманкулова

Фото: Zakon.kz

Галия показала на соседнюю картину «Свежий хлеб» Камила Шаяхметова.

Бабушка делала так же, как и на этой картине изображено. Именно такой хлеб, круглой формы, на кизяке выпекала на улице. И мы его ели горячим с домашней сметаной, с маслом. Самый вкусный хлеб моего детства. Нас отвозили к бабушке на каникулах. Невероятно, как это похоже на то, что было в моем детстве. Галия Иманкулова

Проходя мимо работ Ария Школьного «Материнство», триптиха «Вечность», «Мои ягнята» (1964 ) Айши Галымбаевой, посетительница говорила о том, что и эти произведения изобразительного искусства точь-в-точь напомнили ей о детстве в ауле.

В разделе «Искусство Казахстана» к теме детства обращались многие мастера. Произведения в жанре детского портрета выполнены Айшой Галимбаевой «Портрет Сауле», Илоны Токай «Алма», Юрием Зайцевым «Пионер Нариман». Картины Канафия Тельжанова «Впервые», Евгения Горовых «Трудная задача», Али Жусупова «Первое чтение», Маргариты Толоконниковой «Утро в детском саду», Регины Великановой «Встреча с природой» воссоздают самые обычные и естественные жизненные ситуации из жизни детей: ученик, отвечающий у доски на уроке в школе; ребенок, читающий для апашки, девочка в парке и множество других.

Фото: Zakon.kz

Эти сцены очень узнаваемые. Каждый может почувствовать внутреннее состояние, настроение ребенка. Работы – талантливейшие иллюстрации всех радостей и печалей детства. Образы детей привлекали и таких художников, как Мария Лизогуб «Юность», Гани Баянова «Утро. Время цветения вишни». Это мастера с безупречным художественным вкусом, тонко улавливающие образы и характеры, неповторимую атмосферу детства.

Фото: Zakon.kz

В экспозиции «Алтын бесiк – волшебный мир детства» из фондов ГМИ РК представлена яркая дипломная композиция «Дети» (1985) скульптора Аскара Есенбаева – члена Союза художников РК, лауреата Независимой премии «Тарлан», академика Академии художеств Казахстан. Он автор более 150 скульптурных произведений.