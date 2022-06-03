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ЕНТ-2022: как проходит главный экзамен для выпускников школ в Алматы

ЕНТ, тестирование, школьники, экзамен Фото: НЦТ
С 16 мая по 5 июля в Казахстане проходит Единое государственное тестирование (ЕНТ). Получить пропуск к высшему образованию хотят тысячи вчерашних школьников. Как проходит процесс сдачи тестирования — в материале корреспондента Zakon.kz.

В 2022 году ЕНТ проходит в трех алматинских вузах:

  • Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ);

  • Казахская Академия труда и социальных отношений (КазАтиСО);

  • Академия логистики и транспорта (АЛТ).

Сдача ЕНТ проходит по будням, дважды в день: в 9:00 и 14:30. Абитуриентам на экзамен выделено четыре часа.

Всего ЕНТ включает 120 тестовых заданий. Из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20 и по 35 заданий по двум профильным предметам.

С 2021 года ЕНТ проводится в электронном формате. Это обеспечивает прозрачность и открытость процедуры проведения ЕНТ.

Одним из преимуществ перехода ЕНТ в электронный формат стала возможность узнать результаты сразу после его завершения. Набранное количество баллов отображается на экране. Абитуриент сразу видит вопросы, на которые он дал неверные ответы. Национальный центр тестирования

ЕНТ, экзамены, класс, Казахстан

Фото: НЦТ

В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент, не дожидаясь следующего дня, как это было раньше, сразу же подает электронное заявление на апелляцию в течение 30 минут.

Выполнение заданий абитуриенты могут начать с любого предмета. При этом до завершения тестирования можно возвращаться к ранее отвеченным вопросам и корректировать их.

Для удобства абитуриентов в ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблицы Менделеева и растворимости солей, которая была обновлена в марте 2022 года с добавлением ряда активностей металлов.Национальный центр тестирования

Минимальный проходной балл остается 50.

Для поступления в национальные вузы проходной балл должен быть не менее 65, а на специальности в области образования (педагогическое направление) — не менее 75. Максимальное количество баллов – 140.

Для выпускников и абитуриентов, которые не набрали пропускной балл на ЕНТ, предусмотрена пересдача тестов в августе этого года или в январе 2023 года.

Обязательные предметы:

  • математика

  • история Казахстана

  • государственный или русский язык

  • казахский язык — для школ с русским языком обучения/русский язык — для школ с казахским языком обучения

  • пятый предмет — по выбору: физика, химия, биология, география, всемирная история, казахская или русская литература, иностранный язык

Школьники прибыли к месту сдачи экзамена, на входе наблюдается очередь. Все аудитории подготовлены к ЕНТ.

ЕНТ, экзаменны, тестирование, КазНУ

Фото: Zakon.kz

ЕНТ, экзаменны, тестирование, КазНУ

Фото: Zakon.kz

ЕНТ, экзаменны, тестирование, КазНУ

Фото: НЦТ

Немного волновались, но мы знаем, что точно сдадим. Для нас самыми сложными предметами являются география и математика.Учащиеся гимназии №25 Милана Побияхо и Аида Избасар

ЕНТ, экзаменны, тестирование, КазНУ

Фото: Zakon.kz

На входе в вуз установлен биометрик для распознавания абитуриента, измерения температуры и определения места рассадки.

ЕНТ, экзаменны, тестирование, КазНУ

Фото: Zakon.kz

Я считаю, что подготовка к ЕНТ является важным этапом образования для старшеклассников. Подготовка к ЕНТ в школе не удовлетворила меня, поэтому я занимался дополнительно в образовательном центре. В день сдачи тестирования абсолютно не волновался, так как знал, что если не сдам в первый раз, то у меня будет вторая попытка. Также подготовка к ЕНТ для меня была не только в учебном процессе, я стал следить за рационом своего питания и за режимом сна.Выпускник школы №3 Алматинской области Алижан Зиманов

ЕНТ, экзаменны, тестирование, КазНУ

Фото: Zakon.kz

На входе проверяют металлоискателем на наличие запрещенных предметов. Здесь же ученики показывают свое удостоверение личности.

ЕНТ, экзаменны, тестирование, КазНУ

Фото: Zakon.kz

ЕНТ, экзаменны, тестирование, КазНУ

Фото: Zakon.kz

Волнение немного есть, но я уверен, что сдам экзамен на высший балл. Для меня самые трудные предметы – физика, математика. Ученик лицея №39 Кайсар Серикулы

ЕНТ, экзаменны, тестирование, КазНУ

Фото: Zakon.kz

Волнуюсь, но несильно. Если не сдам, то на грант уже не поступлю, в таком случае поступлю на платное отделение. Почти год занималась дополнительно с репетитором. Самые сложные предметы для меня –химия и биология. Но без них не поступишь в медицинский.Выпускница школы-гимназии №153 Юлтузай Исламова

ЕНТ, экзаменны, тестирование, КазНУ

Фото: Zakon.kz

ЕНТ, экзаменны, тестирование, КазНУ

Фото: Zakon.kz

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