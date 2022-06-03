ЕНТ-2022: как проходит главный экзамен для выпускников школ в Алматы
В 2022 году ЕНТ проходит в трех алматинских вузах:
Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ);
Казахская Академия труда и социальных отношений (КазАтиСО);
Академия логистики и транспорта (АЛТ).
Сдача ЕНТ проходит по будням, дважды в день: в 9:00 и 14:30. Абитуриентам на экзамен выделено четыре часа.
Всего ЕНТ включает 120 тестовых заданий. Из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20 и по 35 заданий по двум профильным предметам.
С 2021 года ЕНТ проводится в электронном формате. Это обеспечивает прозрачность и открытость процедуры проведения ЕНТ.
Одним из преимуществ перехода ЕНТ в электронный формат стала возможность узнать результаты сразу после его завершения. Набранное количество баллов отображается на экране. Абитуриент сразу видит вопросы, на которые он дал неверные ответы. Национальный центр тестирования
Фото: НЦТ
Выполнение заданий абитуриенты могут начать с любого предмета. При этом до завершения тестирования можно возвращаться к ранее отвеченным вопросам и корректировать их.
Для удобства абитуриентов в ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблицы Менделеева и растворимости солей, которая была обновлена в марте 2022 года с добавлением ряда активностей металлов.Национальный центр тестирования
Минимальный проходной балл остается 50.
Для поступления в национальные вузы проходной балл должен быть не менее 65, а на специальности в области образования (педагогическое направление) — не менее 75. Максимальное количество баллов – 140.
Для выпускников и абитуриентов, которые не набрали пропускной балл на ЕНТ, предусмотрена пересдача тестов в августе этого года или в январе 2023 года.
Обязательные предметы:
математика
история Казахстана
государственный или русский язык
казахский язык — для школ с русским языком обучения/русский язык — для школ с казахским языком обучения
пятый предмет — по выбору: физика, химия, биология, география, всемирная история, казахская или русская литература, иностранный язык
Школьники прибыли к месту сдачи экзамена, на входе наблюдается очередь. Все аудитории подготовлены к ЕНТ.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: НЦТ
Немного волновались, но мы знаем, что точно сдадим. Для нас самыми сложными предметами являются география и математика.Учащиеся гимназии №25 Милана Побияхо и Аида Избасар
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Я считаю, что подготовка к ЕНТ является важным этапом образования для старшеклассников. Подготовка к ЕНТ в школе не удовлетворила меня, поэтому я занимался дополнительно в образовательном центре. В день сдачи тестирования абсолютно не волновался, так как знал, что если не сдам в первый раз, то у меня будет вторая попытка. Также подготовка к ЕНТ для меня была не только в учебном процессе, я стал следить за рационом своего питания и за режимом сна.Выпускник школы №3 Алматинской области Алижан Зиманов
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Волнение немного есть, но я уверен, что сдам экзамен на высший балл. Для меня самые трудные предметы – физика, математика. Ученик лицея №39 Кайсар Серикулы
Фото: Zakon.kz
Волнуюсь, но несильно. Если не сдам, то на грант уже не поступлю, в таком случае поступлю на платное отделение. Почти год занималась дополнительно с репетитором. Самые сложные предметы для меня –химия и биология. Но без них не поступишь в медицинский.Выпускница школы-гимназии №153 Юлтузай Исламова
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz