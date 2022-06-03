ЕНТ-2022: как проходит главный экзамен для выпускников школ в Алматы

С 16 мая по 5 июля в Казахстане проходит Единое государственное тестирование (ЕНТ). Получить пропуск к высшему образованию хотят тысячи вчерашних школьников. Как проходит процесс сдачи тестирования — в материале корреспондента Zakon.kz.

В 2022 году ЕНТ проходит в трех алматинских вузах:

Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ);

Казахская Академия труда и социальных отношений (КазАтиСО);

Академия логистики и транспорта (АЛТ).

Сдача ЕНТ проходит по будням, дважды в день: в 9:00 и 14:30. Абитуриентам на экзамен выделено четыре часа.

Всего ЕНТ включает 120 тестовых заданий. Из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20 и по 35 заданий по двум профильным предметам.

С 2021 года ЕНТ проводится в электронном формате. Это обеспечивает прозрачность и открытость процедуры проведения ЕНТ.

Одним из преимуществ перехода ЕНТ в электронный формат стала возможность узнать результаты сразу после его завершения. Набранное количество баллов отображается на экране. Абитуриент сразу видит вопросы, на которые он дал неверные ответы. Национальный центр тестирования

Фото: НЦТ

В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент, не дожидаясь следующего дня, как это было раньше, сразу же подает электронное заявление на апелляцию в течение

Выполнение заданий абитуриенты могут начать с любого предмета. При этом до завершения тестирования можно возвращаться к ранее отвеченным вопросам и корректировать их.

Для удобства абитуриентов в ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблицы Менделеева и растворимости солей, которая была обновлена в марте 2022 года с добавлением ряда активностей металлов. Национальный центр тестирования

Минимальный проходной балл остается 50.

Для поступления в национальные вузы проходной балл должен быть не менее 65, а на специальности в области образования (педагогическое направление) — не менее 75. Максимальное количество баллов – 140.

Для выпускников и абитуриентов, которые не набрали пропускной балл на ЕНТ, предусмотрена пересдача тестов в августе этого года или в январе 2023 года.

Обязательные предметы:

математика

история Казахстана

государственный или русский язык

казахский язык — для школ с русским языком обучения/русский язык — для школ с казахским языком обучения

пятый предмет — по выбору: физика, химия, биология, география, всемирная история, казахская или русская литература, иностранный язык

Школьники прибыли к месту сдачи экзамена, на входе наблюдается очередь. Все аудитории подготовлены к ЕНТ.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: НЦТ

Немного волновались, но мы знаем, что точно сдадим. Для нас самыми сложными предметами являются география и математика. Учащиеся гимназии №25 Милана Побияхо и Аида Избасар

Фото: Zakon.kz

На входе в вуз установлен биометрик для распознавания абитуриента, измерения температуры и определения места рассадки.

Фото: Zakon.kz

Я считаю, что подготовка к ЕНТ является важным этапом образования для старшеклассников. Подготовка к ЕНТ в школе не удовлетворила меня, поэтому я занимался дополнительно в образовательном центре. В день сдачи тестирования абсолютно не волновался, так как знал, что если не сдам в первый раз, то у меня будет вторая попытка. Также подготовка к ЕНТ для меня была не только в учебном процессе, я стал следить за рационом своего питания и за режимом сна. Выпускник школы №3 Алматинской области Алижан Зиманов

Фото: Zakon.kz

На входе проверяют металлоискателем на наличие запрещенных предметов. Здесь же ученики показывают свое удостоверение личности.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Волнение немного есть, но я уверен, что сдам экзамен на высший балл. Для меня самые трудные предметы – физика, математика. Ученик лицея №39 Кайсар Серикулы

Фото: Zakon.kz

Волнуюсь, но несильно. Если не сдам, то на грант уже не поступлю, в таком случае поступлю на платное отделение. Почти год занималась дополнительно с репетитором. Самые сложные предметы для меня –химия и биология. Но без них не поступишь в медицинский. Выпускница школы-гимназии №153 Юлтузай Исламова

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz