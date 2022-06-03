Референдум в Казахстане: в Генпрокуратуре напомнили о Дне тишины

Заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что 5 июня состоится республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию страны.

Завтра, в 00:00 4 июня, проведение агитации перед референдумом завершается. Данная агитация, в том числе сопряженная с опубликованием результатов опросов общественного мнения или прогнозов результатов референдума, запрещена в предшествующий день и в день проведения референдума, то есть 4 и 5 июня. Булат Дембаев

Заместитель генпрокурора добавляет, что в случае проведения агитации в эти дни наступает ответственность по статье 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП).

Обращаем также внимание, что голосование два или более раза или за другого избирателя либо выдача членом участковой комиссии референдума гражданам бюллетеней для голосования в целях предоставления им возможности голосования за других лиц влечет ответственность по статьям 108 и 110 КоАП. Булат Дембаев

В соответствии с Конституцией (ст. 83) органы прокуратуры обеспечивают высший надзор за соблюдением законности на всех стадиях подготовки и проведения референдума.

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