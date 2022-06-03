Референдум в Казахстане: в Генпрокуратуре напомнили о Дне тишины
Фото: Zakon.kz
Заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам с заявлением, сообщает Zakon.kz.
Он напомнил, что 5 июня состоится республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию страны.
Завтра, в 00:00 4 июня, проведение агитации перед референдумом завершается. Данная агитация, в том числе сопряженная с опубликованием результатов опросов общественного мнения или прогнозов результатов референдума, запрещена в предшествующий день и в день проведения референдума, то есть 4 и 5 июня. Булат Дембаев
Заместитель генпрокурора добавляет, что в случае проведения агитации в эти дни наступает ответственность по статье 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП).
Обращаем также внимание, что голосование два или более раза или за другого избирателя либо выдача членом участковой комиссии референдума гражданам бюллетеней для голосования в целях предоставления им возможности голосования за других лиц влечет ответственность по статьям 108 и 110 КоАП.Булат Дембаев
В соответствии с Конституцией (ст. 83) органы прокуратуры обеспечивают высший надзор за соблюдением законности на всех стадиях подготовки и проведения референдума.
С учетом изложенного Генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает граждан, общественные объединения и средства массовой информации строго соблюдать действующее законодательство. При установлении фактов нарушений приведенных выше требований закона просим незамедлительно сообщать о них в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.Булат Дембаев
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