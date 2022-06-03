Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Референдум в Казахстане: в Генпрокуратуре напомнили о Дне тишины

референдум, Генеральная прокуратура Фото: Zakon.kz
Заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что 5 июня состоится республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию страны.

Завтра, в 00:00 4 июня, проведение агитации перед референдумом завершается. Данная агитация, в том числе сопряженная с опубликованием результатов опросов общественного мнения или прогнозов результатов референдума, запрещена в предшествующий день и в день проведения референдума, то есть 4 и 5 июня. Булат Дембаев

Заместитель генпрокурора добавляет, что в случае проведения агитации в эти дни наступает ответственность по статье 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП).

Обращаем также внимание, что голосование два или более раза или за другого избирателя либо выдача членом участковой комиссии референдума гражданам бюллетеней для голосования в целях предоставления им возможности голосования за других лиц влечет ответственность по статьям 108 и 110 КоАП.Булат Дембаев

В соответствии с Конституцией (ст. 83) органы прокуратуры обеспечивают высший надзор за соблюдением законности на всех стадиях подготовки и проведения референдума.

Новость по теме

За что казахстанцы будут голосовать на референдуме – поправки в Конституцию

С учетом изложенного Генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает граждан, общественные объединения и средства массовой информации строго соблюдать действующее законодательство. При установлении фактов нарушений приведенных выше требований закона просим незамедлительно сообщать о них в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.Булат Дембаев
Анастасия Московчук
Референдум в Казахстане Генеральная прокуратура
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Дожди, гроза, шквал – прогноз погоды в Казахстане на 3 июня
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Токаев упразднил 12 районных судов
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Эмбер Херд намерена обжаловать решение суда и объявить себя банкротом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления