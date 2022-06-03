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«Пойдем всей семьей»: жители столицы ждут проведения референдума

референдум, мнения Фото: primeminister.kz
5 июня в Казахстане пройдет общереспубликанский референдум по поправкам в Конституцию. Жители столицы поделились своим мнением и рассказали, поддерживают ли они его проведение и готовы ли пойти на избирательные участки.

В сюжете 24.kz они выразили готовность прийти на избирательные участки и воспользоваться своим конституционным правом, сделав выбор ради будущего страны.

Получили приглашение, разносили поквартирно. Мы, конечно, все идем. Все граждане Казахстана должны участвовать в жизни нашей республики, действительно, чтобы мы двигались вперед, чтобы мы процветали, – отмечают астанчане.

Многие астанчане выступают за конституционные поправки:

  • В любой сфере нужны какие-то перемены, нужно встряхнуться и внести что-то новое.

  • Требуются изменения. 30 лет многие вопросы не решались. В настоящее время ждем больших изменений. Сами, разумеется, пойдем всей семьей.

  • Обязательно пойдем, мы должны высказать свое мнение. Думаю, что это очень важно, когда есть плюрализм мнений, когда каждый человек может свое мнение высказать. Думаю, это большой плюс для каждого гражданина Казахстана. Нужно воспользоваться своим правом.

Анастасия Московчук
Референдум в Казахстане Нур-Султан
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