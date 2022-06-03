«Пойдем всей семьей»: жители столицы ждут проведения референдума

Требуются изменения. 30 лет многие вопросы не решались. В настоящее время ждем больших изменений. Сами, разумеется, пойдем всей семьей.

Обязательно пойдем, мы должны высказать свое мнение. Думаю, что это очень важно, когда есть плюрализм мнений, когда каждый человек может свое мнение высказать. Думаю, это большой плюс для каждого гражданина Казахстана. Нужно воспользоваться своим правом.