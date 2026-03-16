Международные наблюдатели положительно оценили референдум в Казахстане

Председатель Высшего избирательного совета Турции и представитель избирательной комиссии Филиппин поделились своим мнением о прошедшем референдуме по новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Так, председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер дал положительную оценку процессу голосования в Казахстане, отметив, что он прошел в соответствии с международными стандартами.

По словам Йенера, высокая активность граждан на референдуме свидетельствует о развитии демократических процессов в стране.

"Активное участие граждан Казахстана в голосовании и их приход на избирательные участки для реализации своего права голоса – это действительно радостный показатель с точки зрения демократии", – отметил он.

Наблюдатель также положительно оценил работу на избирательных участках: сотрудники участковых комиссий продемонстрировали высокий уровень профессионализма и подробно отвечали на все вопросы, что свидетельствует о качественной подготовке, проведенной избирательными комиссиями заранее.

Было отмечено и одно из нововведений – информационные системы для граждан с ограниченными возможностями. Разъяснительные материалы, представленные в компьютерном формате, сделали процесс голосования более доступным.

"Этот опыт оказался для нас очень интересным и полезным. Мы считаем, что подобную практику можно применять и на выборах в других странах", – сказал Ахмет Йенер.

Представитель избирательной комиссии Филиппин Ховенсио Баланкуит в целом солидарен с Йенером. Он признался: миссия наблюдателей была впечатлена уровнем подготовки голосования, прозрачностью процесса и эффективной работой избирательных комиссий.

"Мы представляем избирательную комиссию Республики Филиппины. Прежде всего хотели бы поделиться нашими впечатлениями о референдуме в Республике Казахстан. Он прошел очень организованно, спокойно и прозрачно", – отметил Баланкуит.

И подчеркнул, что важным аспектом стало внимание к инклюзивности и обеспечению участия различных категорий граждан.

"Мы также были впечатлены инклюзивной политикой избирательной комиссии Казахстана, особенно в отношении уязвимых групп населения и тех граждан, которые не могли прийти на избирательные участки в день голосования. Для них были предусмотрены специальные меры, включая возможность голосования на дому", – подытожил представитель миссии.

В заключение Баланкуит назвал процесс подсчета голосов "открытым и прозрачным", проведенным в присутствии наблюдателей.

Ранее референдум в Казахстане прокомментировал посол России.