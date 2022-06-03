Казахстанские теннисисты выиграли путевки на чемпионат Азии

Казахстанские мастера малой ракетки пробились в финал Центрально-Азиатского отборочного турнира. Тем самым они завоевали путевки на юношеский чемпионат Азии, сообщает Zakon.kz.

Отборочный турнир проходит в Алматы с участием сборных Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, передает пресс-служба НОК.

У юношей к финальному поединку без поражений подошли команды Ирана и Казахстана. Третьего июня они и разыграют титул победителя этих соревнований. В матче за третье место поспорят сборные Туркменистана и Узбекистана.

У девушек чемпионский Кубок разыграют представители Казахстана и Узбекистана. Теннисистки Ирана и Кыргызстана поборются за бронзовые награды.

Таким образом, на юношеском чемпионате континента Центрально-Азиатский регион представят Казахстан (юноши и девушки), Иран (юноши) и Узбекистан (девушки).

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