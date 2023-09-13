Казахстан впервые примет Чемпионат Азии по настольному теннису

Впервые в истории настольного тенниса Казахстана и стран Центральной Азии в следующем году в Алматы пройдет азиатское первенство с участием лучших мастеров малой ракетки, сообщает Zakon.kz.

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Эту новость сообщила пресс-служба ФНТК, которая получила официальное подтверждение от Азиатского союза настольного тенниса ATTU.



"Казахстан давно зарекомендовал себя как страна, проводящая все мероприятия на высшем уровне. Год за годом он показывает высокий профессионализм в организации международных турниров по настольному теннису. Поэтому мы уверены в успехе такого крупного старта в Казахстане". Заявление ATTU

Предстоящий Чемпионат Азии будет квалификационным на мировое первенство, которое пройдет в Дохе (Катар) в 2025 году.



"Мы шли к этому поэтапно, организовывая сначала турниры среди стран СНГ и Центральной Азии. Успели принять итоговый турнир мировой серии World Tour Grand Finals и трижды провести мировые старты серии Contender. Мы растем с каждым разом, что отмечают эксперты Международной федерации ITTF и мирового настольного тенниса WTT. У нас отличная команда профессионалов, знающих свое дело. Поэтому уверенно могу заявить, что мы готовы к выходу на более масштабный уровень. Это серьезный шаг для нас всех. Приложим все усилия, чтобы достойно провести континентальное первенство и устроить настоящий праздник настольного тенниса в Алматы", – прокомментировал Данияр Абулгазин, президент ФНТК.

На недавнем Чемпионате Азии-2023 в Южной Корее сборная Казахстана попала в восьмерку лучших и смогла пройти отбор на командный ЧМ-2024 как среди мужчин, так и среди женщин. В следующем году у наших теннисистов будет возможность проявить себя на домашнем турнире и оформить квалификацию на ЧМ-2025 в личном разряде.



Казахстанская сторона планирует провести Чемпионат Азии осенью 2024 года.

