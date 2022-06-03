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Крупный пожар тушат в московском бизнес-центре

Москва, бизнес-центр, пожар, МЧС Фото: скриншот видео
В Москве тушат пожар в бизнес-центре. По предварительной информации МЧС России, площадь пожара составляет 1000 кв. м, передает Zakon.kz.
В Москве ликвидируют возгорание в ЗАО (ул. Горбунова, 2). По прибытии первых подразделений установлено, что происходит возгорание в административном здании (бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». – Прим. ред.). По предварительной информации, пострадавших нет.Пресс-служба МЧС России

По предварительной информации ведомства, площадь пожара составляет 1000 кв. м.

На месте работают 180 человек и 41 единица техники.

На место пожара прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

По предварительной информации, из горящего здания спасено более 120 человек, поиск людей продолжается. Работает оперативный штаб пожаротушения.Пресс-служба МЧС России

Также в ведомстве сообщили, что на место пожара направлены вертолеты «Ка-32».

На месте пожара задействована авиация. Работают три вертолета, два из них - МЧС РФ.Пресс-служба МЧС России
Динара Халдарова
Москва
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