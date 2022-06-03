Пожар в Баянаульском нацпарке сняли на видео с вертолета

2 июня в 11:58 в Баянаульском национальном природном парке разгорелся крупный пожар. Причина – грозовой разряд, передает Zakon.kz.

По словам руководителя Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслана Тулепбаева, 3 июня ситуация взята под контроль.

На сегодняшний день в тушении пожара задействованы порядка 40 единиц техники и более 100 человек. Все еще имеются задымления, но распространения огня нет. Пожар полностью взят под контроль. Руслан Тулепбаев

По его словам, ориентировочно площадь пожара составила 5 га.

В 13:30 удалось локализовать пожар в Баянаульском национальном природном парке. Руслан Тулепбаев

Фото: пресс-служба Павлодарской инспекции ЛХиЖМ

Фото: пресс-служба Павлодарской инспекции ЛХиЖМ

Фото: пресс-служба Павлодарской инспекции ЛХиЖМ

Напомним, во второй половине дня 1 июня по той же причине (грозовой разряд) крупный пожар произошел близ Семея – на территории​ ГЛПР «Семей орманы» в лесной зоне Жана-Семейского филиала. Он был локализован 2 июня в 11:00.