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Пожар в Баянаульском нацпарке сняли на видео с вертолета

Павлодарская область, Баянаульский нацпарк, пожар, вертолет, тушение Фото: пресс-служба Павлодарской инспекции ЛХиЖМ
2 июня в 11:58 в Баянаульском национальном природном парке разгорелся крупный пожар. Причина – грозовой разряд, передает Zakon.kz.

По словам руководителя Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслана Тулепбаева, 3 июня ситуация взята под контроль.

На сегодняшний день в тушении пожара задействованы порядка 40 единиц техники и более 100 человек. Все еще имеются задымления, но распространения огня нет. Пожар полностью взят под контроль.Руслан Тулепбаев

По его словам, ориентировочно площадь пожара составила 5 га.

В 13:30 удалось локализовать пожар в Баянаульском национальном природном парке.Руслан Тулепбаев

Павлодарская область, Баянаульский нацпарк, пожар, вертолет, тушение

Фото: пресс-служба Павлодарской инспекции ЛХиЖМ

Павлодарская область, Баянаульский нацпарк, пожар, вертолет, тушение

Фото: пресс-служба Павлодарской инспекции ЛХиЖМ

Павлодарская область, Баянаульский нацпарк, пожар, вертолет, тушение

Фото: пресс-служба Павлодарской инспекции ЛХиЖМ

Напомним, во второй половине дня 1 июня по той же причине (грозовой разряд) крупный пожар произошел близ Семея – на территории​ ГЛПР «Семей орманы» в лесной зоне Жана-Семейского филиала. Он был локализован 2 июня в 11:00.

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Локализован крупный лесной пожар близ Семея

Динара Халдарова
Баянаул Павлодарская область
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