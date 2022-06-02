Локализован крупный лесной пожар близ Семея

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Крупный лесной пожар, который начался во второй половине дня 1 июня в Восточно-Казахстанской области близ Семея, удалось локализовать. Об этом сообщили в областном ДЧС, передает Zakon.kz.