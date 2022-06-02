Локализован крупный лесной пожар близ Семея
Как уточнили в ведомстве, пожар на территории ГЛПР «Семей орманы» в лесной зоне Жана-Семейского филиала был локализован в 11:00.
В тушении были задействованы силы лесников и ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, воинской части №68303 МЧС. Всего 399 человек личного состава и 85 единиц техники.Пресс-служба ДЧС ВКО
В ведомстве отметили, что тушение пожара затрудняется из-за сильного ветра.
Предварительная причина – грозовой разряд. Ориентировочная площадь составила 200-250 га. Жертв и пострадавших нет.Пресс-служба ДЧС ВКО
В ДЧС напомнили, что населению необходимо соблюдать требования пожарной безопасности:
не допускается бросать горящие спички, окурки;
не разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса;
стеклянную посуду следует забирать с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;
разведение костров осуществляется на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее четырех метров. Костер тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления.
нельзя оставлять костер без присмотра.
Для недопущения перехода огня с лесных и степных массивов на населенные пункты необходимо проводить мероприятия по вывозу горючего мусора и уборке территории населенных пунктов, очистке от сухой растительности и восстановлению минерализованных полос.Пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее сообщалось, что крупный пожар близ Семея до сих пор не потушили.
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