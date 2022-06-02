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Локализован крупный лесной пожар близ Семея

ВКО, лесной пожар, крупный, локализация Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Крупный лесной пожар, который начался во второй половине дня 1 июня в Восточно-Казахстанской области близ Семея, удалось локализовать. Об этом сообщили в областном ДЧС, передает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, пожар на территории​ ГЛПР «Семей орманы» в лесной зоне Жана-Семейского филиала был локализован в 11:00.

В тушении были задействованы силы лесников и ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, воинской части №68303 МЧС. Всего 399 человек личного состава и 85 единиц техники.Пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве отметили, что тушение пожара затрудняется из-за сильного ветра.

Предварительная причина – грозовой разряд. Ориентировочная площадь составила 200-250 га. Жертв и пострадавших нет.Пресс-служба ДЧС ВКО

В ДЧС напомнили, что населению необходимо соблюдать требования пожарной безопасности:

  • не допускается бросать горящие спички, окурки;

  • не разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса;

  • стеклянную посуду следует забирать с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;

  • разведение костров осуществляется на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее четырех метров. Костер тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления.

  • нельзя оставлять костер без присмотра.

Для недопущения перехода огня с лесных и степных массивов на населенные пункты необходимо проводить мероприятия по вывозу горючего мусора и уборке территории населенных пунктов, очистке от сухой растительности и восстановлению минерализованных полос.Пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее сообщалось, что крупный пожар близ Семея до сих пор не потушили.

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Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Семей
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