Монтессори-класс открыли в реабилитационном центре для детей Темиртау

Компания «АрселорМиттал Темиртау» сделала подарки особенным детям. В День защиты детей реабилитационному центру № 2 в Темиртау вручили комнату Монтессори. Учреждение посещают 58 детей с различными нарушениями в развитии. Поддержка подобных организаций для компании стала доброй традицией.

В центре работают более 30 специалистов. Они подбирают для каждого ребенка индивидуальную программу. Новое оборудование поможет в этом.

Класс Монтессори разделен на четыре зоны, в каждой решаются свои коррекционные задачи:

математическая зона знакомит ребенка с цифрами и счетом;

зона развития речи способствует расширению словарного запаса, учит выражать свои мысли, чувства;

сенсорная зона предназначена для развития осязания, слуха и зрения;

зона естествознания содействует знакомству с окружающим миром.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

Данная система помогает социализировать ребенка с особенностями развития – не просто овладеть определенным опытом, но и стать успешной личностью.

В открытии класса приняли участие руководители «АрселорМиттал Темиртау»: генеральный директор Биджу Наир и исполнительный директор Алишер Абенов.

Образовательное оборудование, представленное в этом классе, может помочь лишь в одном случае – если педагог, который занимается с детьми, вложит душу и сердце в процесс обучения. Многое зависит от вас, педагоги. Спасибо за ваш труд! Мы очень рады оказать помощь и поддержку. Выражаю глубокое уважение и благодарность за то, чем вы занимаетесь! Это действительно важно! – отметил Биджу Наир.

Монтессори-система создает особую среду, где задача педагога – наблюдать и помогать ребенку познавать окружающий мир.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

Вы выполняете важную миссию. Для нашей компании это не первая подобная акция. Мы и в дальнейшем готовы оказывать поддержку. Дети – это будущее Казахстана, и мы должны предоставить им возможность полноценно развиваться, чувствовать нашу любовь и заботу, – говорит Алишер Абенов.

Для гостей устроили экскурсию по центру, а дети выступили с праздничным концертом.

Комната Монтессори – для нас очень нужный и замечательный подарок. Она позволит оказать детям полноценную коррекционную помощь, – поблагодарила Ольга Чеховская, заместитель директора по воспитательной части.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

Также Биджу Наир и Алишер Абенов посетили праздничное мероприятие для детей, которое поддержала компания. На площадке перед стадионом волонтеры Темиртауского молодежного клуба провели различные игры и конкурсы для детей всех возрастов, в одной из игр решил принять участие и сам генеральный директор компании.

В этот же день представители компании провели встречу в общественном объединении «Дети за жизнь». Организация помогает детям с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз». Компания передала подопечным теплые одеяла, чтобы им было комфортнее во время лечения.