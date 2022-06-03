Черешню под видом сливы пытались завезти в Казахстан из Узбекистана

Различные схемы для ввоза контрабанды применяют нарушители. К примеру, вместо «черешни свежей» в товаросопроводительных документах была указана «слива свежая», которая по цене намного дешевле черешни. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

1 июня 2022 года при проведении таможенного досмотра на таможенном посту «Капланбек» обнаружен факт недостоверного декларирования налогоемкого товара (черешня свежая) путем занижения его веса на 9,7 тонны. Так, вместо «черешня свежая» в товаросопроводительных документах была указана «слива свежая», которая в цене в разы дешевле черешни. Комитет госдоходов МФ РК

По данным КГД, с начала года по результатам таможенных досмотров транспортных средств, прибывших на территорию республики, выявлены незадекларированные товары общим весом более 1000 тонн.

В частности, в период с 23 по 31 мая текущего года сотрудниками таможенных постов «ст. Сарыагаш» и «Капланбек» Департамента государственных доходов по Туркестанской области выявлены факты недекларирования товаров в значительных объемах. Комитет госдоходов МФ РК

К примеру, 29 мая на таможенном посту «ст. Сарыагаш» выявлен контрабандный груз общим весом 57,8 тонны (рис – 30 тонн, шиповник – 5,7 тонны, науат (восточные сладости) – 1,8 тонны, изюм сушеный – 4 тонны, льняное масло – две тонны, халва – 1,8 тонны и т.д.). По документам были указаны товары «сухофрукты в ассортименте».

По всем выявленным нарушениям участники внешнеэкономической деятельности привлечены к ответственности.

Как отметили в комитете, работа по усилению и совершенствованию таможенного контроля проводится в тесном взаимодействии с другими государственными и правоохранительными органами.

Для недопущения нарушений законодательства Комитет государственных доходов МФ РК призывает бизнес-сообщество к неукоснительному соблюдению действующего таможенного законодательства.