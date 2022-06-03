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В Казахстане изменились правила маркировки обуви

изменились правила маркировки обуви Фото: Zakon.kz
МИИР РК приказом от 27 мая 2022 года внес изменения в Правила маркировки и прослеживаемости контрольными (идентификационными) знаками обувных товаров, сообщает Zakon.kz.

Так, оборот и вывод из оборота остатков обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, продлен до 1 апреля 2023 года.

Разрешается до 1 ноября 2023 года маркировка товаров после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта в собственных складских помещениях импортера.

Для регистрации обувных товаров в ИС МПТ из сведений о товаре исключены фотографии обувных товаров.

В правила также добавлена новая глава, которая регламентирует Порядок обмена сведениями в ИС МПТ в трансграничной торговле при взаимном признании кодов.

Приказ вводится в действие со 2 августа 2022 года.

Лариса Черненко
МИИР РК Казахстан
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