Что изменилось в правилах маркировки обуви

И. о. министра промышленности и строительства приказом от 26 ноября 2024 года внес изменения в Правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками предусматривается, что импортер и уполномоченный экономический оператор обеспечивают маркировку обувных товаров, произведенных за пределами РК, до ввоза на территорию РК или до помещения обувных товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Вместе с тем импортеру, за исключением уполномоченного экономического оператора, разрешается осуществление маркировки обувных товаров после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта в собственных складских помещениях импортера, включенных в Перечень складских помещений, в которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), осуществляющим оборот обувных товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта, утверждаемый Министерством промышленности и строительства РК (МПС РК).

В перечень таких складских помещений включаются складские помещения, соответствующие требованиям, предъявляемым к складским помещениям, в которых юридическим лицам и ИП, осуществляющим оборот обувных товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Также в правила добавлены требования, предъявляемые к складским помещениям, в которых разрешается маркировка обувных товаров после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Требования к складским помещениям:

регистрация собственников или владельцев складских помещений в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров в качестве импортера;

размещение в здании, сооружении либо в их отдельной части;

наличие систем контроля въезда транспортных средств на территорию и выезда с территории, входа лиц на территорию и (или) в помещения и выхода с территории и (или) из помещений (где находятся документы, товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю), оборудованных средствами видеонаблюдения, функционирующими в круглосуточном режиме, позволяющими осуществлять просмотр видеоинформации о происшедших событиях в течение 30 календарных дней на территории складского помещения;

оснащение соответствующим оборудованием и программным обеспечением для маркировки товаров средствами идентификации, материальными носителями.

Перечень содержит сведения о наименовании импортера – владельца складского помещения, ИИН или БИН, адрес складского помещения.

Кроме того, правила дополнены новой главой 14, которая определяет порядок включения складских помещений в Перечень складских помещений, в которых юридическим лицам и ИП, осуществляющим оборот обувных товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Внесенными дополнениями предусмотрено, что импортеры в свободной форме в бумажном или электронном виде подают в Комитет промышленности МПС РК (уполномоченный орган) заявление для включения собственных складских помещений в перечень.

К заявлению нужно приложить:

документы, подтверждающие нахождение складского помещения на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды или ином законном основании (справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество или электронная копия гражданско-правового договора аренды или владения или пользования складским помещении на ином законном основании). В случае, если складские помещения находятся в аренде или безвозмездном пользовании, обязательное наличие договора аренды или безвозмездного пользования на срок не менее одного года;

сведения о технических характеристиках, местах размещения систем контроля въезда транспортных средств на территорию и выезда с территории складского помещения, входа лиц в складское помещение и выхода из него, средств видеонаблюдения, контактные данные ответственных лиц за контроль въезда транспортных средств и входа лиц на территорию складского помещения, а также за доступ к средствам видеонаблюдения для просмотра видеоинформации о происшедших событиях. Наличие систем контроля въезда и входа в складское помещение, а также средств видеонаблюдения и их расположение подтверждается соответствующими фотографиями;

сведения об оборудовании для маркировки товаров средствами идентификации, с приложением электронных копий документов на указанное оборудование и фотографий оборудования.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней проверяет полноту указанных выше документов и в случае установления неполноты представленных документов направляет мотивированный отказ.

Если же представлен полный пакет документов, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней рассматривает их на соответствие требованиям к складским помещениям и уведомляет о принятом положительном решении по включению в перечень.

В случае несоответствия представленных документов требованиям к складским помещениям уполномоченный орган в течение трех рабочих дней уведомляет об отказе во включении в перечень, а также времени и месте проведения заслушивания для возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется на электронный адрес заявителя, указанный в заявлении, не менее чем за три рабочих дня до завершения срока исполнения документа. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания уполномоченный орган уведомляет заявителя о положительном решении либо предоставляет мотивированный отказ.

Приказ вводится в действие с 17 декабря 2024 года.