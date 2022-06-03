Геймификация в беттинге и типы игровых личностей

Геймификация уже не мимолетный тренд, а инновационный инструмент, который завоевывает все больше внимания в сфере бизнеса, в том числе в индустрии беттинга.

Технологичная компания Parimatch активно использует геймификацию в своем продукте, чтобы добавлять интерес и драйв в процесс игры. Таким образом бренд стремится быть ближе к своему потребителю и лучше понимать его желания. Parimatch провели внутреннее исследование, чтобы определить категории игроков, которые наиболее активно используют элементы геймификации.

Достигаторы

Своего рода перфекционисты, которых увлекает процесс завоевания новых достижений. Они с интересом следят за шкалой прогресса, отмечая, сколько им осталось до поставленной цели. В случае с Parimatch удовлетворение им приносит возможность выполнить как можно больше заданий и заполнить свой стикербук.

Коллекционеры

Коллекционеры получают удовольствие от охоты за уникальными и редкими стикерами Parimatch. Чем больше трофеев они зарабатывают, тем больше они могут гордиться своей коллекцией. Им нравится просматривать свои стикербуки, делиться ими с друзьями и сравнивать свои достижения с чужими.

Исследователи

Самые вдумчивые игроки, которых интересуют не столько награды, сколько сам игровой процесс. Они выбирают подходящие задания, предварительно оценив свои способности и пройдясь по списку интересных событий. Этот исследовательский процесс позволяет им наслаждаться игрой в более контролируемой манере.

Киллеры

В «киллерах» силен дух соперничества. Они предпочитают участвовать в акциях, где есть рейтинг игроков, чтобы соревноваться с другими пользователями. Зарабатывая больше очков и поднимаясь в рейтинге, они заставляют соперников опускаться ниже, за что их и называют «киллерами».

Parimatch планирует и дальше развивать геймификацию, добавляя новые интересные фишки и разнообразные поощрения помимо стикербуков. Компания стремится стать самым инновационным букмекером в Казахстане, предлагая больше интерактивных возможностей и ярких эмоций любителям спорта.

Большим розыгрышем в скором времени завершится геймифицированная акция «Майский квест», где все типы игровых личностей могут по-своему развивать свой геройский аккаунт и наслаждаться процессом. После участников ждут крупные бонусы и призы на общую сумму в 50 000 000 тенге. Участвуйте и определяйте свой тип личности.

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