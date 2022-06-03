Замглавы КМГ посетил производственные объекты в регионах

Заместитель председателя правления по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз» Курмангазы Исказиев провел рабочие встречи с трудовыми коллективами и посетил производственные объекты в Кызылординской, Актюбинской и Мангистауской областях, передает Zakon.kz.

В ходе поездки по регионам замглавы КМГ встретился с трудовыми коллективами производственных предприятий и работниками подрядных организаций, а также проконтролировал ход выполнения задач по поддержанию плановой добычи и реализации социальных проектов.

В рабочих встречах в Кызылорде и Актобе приняли участие руководители и работники аппарата управления, а также производственный персонал ТОО «СП «Казгермунай», «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», ТОО «Казахойл Актобе», ТОО «Казахтуркмунай» и ТОО «Урихтау Оперейтинг» (месторождения Акшабулак, Нуралы, Кумколь, Арыскум, Лактыбай, Каратобе, Кожасай, Алибекмола). На совещании были рассмотрены актуальные вопросы производственной деятельности и итоги прошедших пяти месяцев 2022 года.

В рамках рабочего визита в Мангистаускую область Исказиев акцентировал внимание на необходимости консолидации сил для своевременного запуска опреснительного завода пластовой воды на месторождении Каражанбас, ознакомился с работой цеха комплексной подготовки и перекачки нефти на месторождении Каламкас.

Фото: КМГ

Во время рабочих встреч подведены итоги производственных показателей за пять месяцев 2022 года, руководителям дочерних предприятий поступили распоряжения касательно увеличения коэффициента извлечения нефти и обеспечения производственной безопасности работников, снижение уровня травматизма.

Отдельно замглавы КМГ уделил внимание вопросам социальной стабильности в регионах присутствия компании. Он напомнил, что по итогам переговоров с профсоюзами были увеличены зарплаты работникам дочерних компаний. В целях повышения доходов работников подрядных организаций подписано 158 дополнительных соглашений на сумму 37,2 млрд тенге. Данные меры охватили более 19 тыс. работников.

Кроме этого, в целях снижения безработицы по Мангистауской области в добывающие компании КМГ – АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Озенмунайгаз», нефтесервисные компании и их подрядные организации планируется в течение года трудоустроить более 1,6 тыс. человек.

Фото: КМГ

Во время рабочего визита в АО «Озенмунайгаз» Исказиев посетил несколько производственных объектов, в частности, Управление подготовки нефти и производственного обслуживания (УПНиПО), Управление по ремонту нефтепромыслового оборудования и технологических коммуникаций (УРНОиТК), а также встретился с бригадами по подземному и капитальному ремонту скважин (ПРС и КРС). Зампредседателя КМГ также провел рабочее совещание с участием руководителей подразделений АО «Озенмунайгаз», где заслушали производственные итоги пяти месяцев 2022 года и актуализировали предстоящие задачи.

Фото: КМГ

Помимо этого, Исказиев отметил необходимость активизировать практику проведения отчетных встреч с трудовыми коллективами, а также усиления работы по разъяснению системы оплаты труда.

Фото: КМГ

В ходе встреч с трудовыми коллективами также обсужден предстоящий республиканский референдум по внесению изменений в Конституцию Казахстана. В своем выступлении заместитель председателя правления КМГ отметил, что референдум является важным событием в жизни страны, так как изменения в Конституцию повлияют на будущие поколения казахстанцев. В свою очередь нефтяники выразили поддержку планируемому референдуму и озвучили готовность участвовать в голосовании.