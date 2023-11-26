Руководство КМГ провело совещание по вопросам производственной деятельности ДЗО
На совещании присутствовали заместитель председателя Правления КМГ Даулетжан Хасанов, руководитель аппарата КМГ Ерхан Умаров, главы АО "Озенмунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Мангистаумунайгаз", ТОО "Ak Su KMG" и ТОО "Caspi Bitum".
Фото: пресс-служба "КазМунайГаз"
Магзум Мирзагалиев заслушал руководителей предприятий, которые доложили об основных показателях производственной деятельности, вопросах сохранения социальной стабильности в трудовых коллективах. Глава КМГ подчеркнул важность поддержки и создания необходимых условий для персонала, принятия своевременных мер по недопущению трудовых споров.
По итогам совещания Мирзагалиев поручил обеспечить бесперебойную работу предприятий, выполнение производственных программ на 2023 год.