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Руководство КМГ провело совещание по вопросам производственной деятельности ДЗО

совещание Фото: пресс-служба "КазМунайГаз"
25 ноября Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев в ходе рабочего визита в г. Актау провел совещание с руководителями дочерних и зависимых организаций (ДЗО) КМГ в Мангистауской области.

На совещании присутствовали заместитель председателя Правления КМГ Даулетжан Хасанов, руководитель аппарата КМГ Ерхан Умаров, главы АО "Озенмунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Мангистаумунайгаз", ТОО "Ak Su KMG" и ТОО "Caspi Bitum".

Магзум Мирзагалиев

Фото: пресс-служба "КазМунайГаз"

Магзум Мирзагалиев заслушал руководителей предприятий, которые доложили об основных показателях производственной деятельности, вопросах сохранения социальной стабильности в трудовых коллективах. Глава КМГ подчеркнул важность поддержки и создания необходимых условий для персонала, принятия своевременных мер по недопущению трудовых споров.

По итогам совещания Мирзагалиев поручил обеспечить бесперебойную работу предприятий, выполнение производственных программ на 2023 год.

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