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Масштабный Open air к 30-летию госсимволов состоялся в Нур-Султане

Нур-Султан Фото: пресс-служба партии Amanat
На территории ЭКСПО партия Amanat провела праздничный концерт «Менің Елім» в честь 30-летия государственных символов РК, передает Zakon.kz.

Жителей и гостей столицы порадовали своими выступлениями как именитые, так и молодые звезды казахстанской эстрады.

певица

Фото: пресс-служба партии Amanat

На сцене выступили такие узнаваемые артисты как Роза Рымбаева, Ұлықпан Жолдасов, группа «Жігіттер», Айқын, Raim, Қуандық Рақым, AYREE, Аргоня, Мансұр және Қобыланды, группа «Алашұлы», Дана Кентай, Фарида Жолдасова, Зарина Омарова, Prince, Садраддин, 2RAR, AKHA.

Нур-Султан

Фото: пресс-служба партии Amanat

В перерыве между выступлениями артистов члены республиканского партийного штаба Amanat поздравили казахстанцев с праздником и призвали принять участие в предстоящем общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию, который состоится уже в это воскресенье.

Нур-Султан

Фото: пресс-служба партии Amanat

Давайте все вместе, всем народом сплотимся вокруг курса политических реформ, объявленных главой государства, – заявил депутат Мажилиса Саясат Нурбек, отметив, что страна вступает в новый этап своего развития.

Нур-Султан

Фото: пресс-служба партии Amanat

Отметить праздник и поддержать предстоящие изменения в Конституции пришли более 20 тыс. зрителей.

концерт

Фото: пресс-служба партии Amanat

В свою очередь известный телеведущий Максат Толыкбай подчеркнул, что конституционная реформа – это важный шаг на пути создания «Жаңа Қазақстан».

Нур-Султан

Фото: пресс-служба партии Amanat

Смотрите как гордо реет наш синий флаг, так давайте же всегда чтить символы нашей государственной Независимости! Сейчас страна находится на пороге больших перемен, – отметил Максат Толыкбай.

концерт

Фото: пресс-служба партии Amanat

Обратиться к астанчанам решил и известный спортсмен Абзал Ажигалиев. Он завил, что хочет жить в «справедливом Казахстане, где права и свободы каждого гражданина – превыше всего». Также он поддержал предложенные президентом направления.

артист

Фото: пресс-служба партии Amanat

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Нур-Султан

Фото: пресс-служба партии Amanat

Государственные символы независимого Казахстана были утверждены 4 июня 1992 года.

Нур-Султан

Фото: пресс-служба партии Amanat

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