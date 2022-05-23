Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Навигация по конституционным поправкам — госсекретарь опубликовал видео с разъяснениями

Конституция, референдум Фото: Facebook/karin.erlan
Государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин опубликовал видео об изменениях в Конституцию, вынесенных на республиканский референдум 5 июня 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В cемиминутном ролике, опубликованном на канале госсекретаря в YouTube, Ерлан Карин подробно рассказывает об основных изменениях в Главном законе страны и их значении для развития Казахстана. Видео записано на двух языках.

Референдум пройдет в Казахстане 5 июня 2022 года.

В бюллетень будет вынесен лишь один вопрос. Вариантов ответа будет два: «за» и «против». Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список для участия.

Ранее Ерлан Карин отмечал, что непосвященному человеку, вероятно, будет сложно ориентироваться в многочисленных поправках. Поэтому для удобства ознакомления с предлагаемыми изменениями и дополнениями в Конституцию государственный секретарь предложил разбить их на крупные блоки.

Новость по теме

Навигация по конституционным поправкам – статья госсекретаря

Актуальную информацию о референдуме и условиях участия можно узнать в Телеграм-канале @referendum2022_kz.

Новость по теме

За что казахстанцы будут голосовать на референдуме – поправки в Конституцию

Анастасия Московчук
Референдум в Казахстане Карин Ерлан Казахстан
Все
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
В Норвегии ответили на предложение Польши «поделиться сверхдоходами»
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Эксперт назвал самую энергозатратную бытовую технику
Паспорт с чипом для слежения — в МВД разъяснили видеоролик в соцсетях
Масштабное строительство парка в Актау сняли с высоты птичьего полета
В Алматы закроют проезд по нескольким улицам
Ситуация в Украине: покушение на мэра Энергодара, особый статус для граждан Польши
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления