Навигация по конституционным поправкам — госсекретарь опубликовал видео с разъяснениями

Государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин опубликовал видео об изменениях в Конституцию, вынесенных на республиканский референдум 5 июня 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В cемиминутном ролике, опубликованном на канале госсекретаря в YouTube, Ерлан Карин подробно рассказывает об основных изменениях в Главном законе страны и их значении для развития Казахстана. Видео записано на двух языках.

Референдум пройдет в Казахстане 5 июня 2022 года.

В бюллетень будет вынесен лишь один вопрос. Вариантов ответа будет два: «за» и «против». Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список для участия.

Ранее Ерлан Карин отмечал, что непосвященному человеку, вероятно, будет сложно ориентироваться в многочисленных поправках. Поэтому для удобства ознакомления с предлагаемыми изменениями и дополнениями в Конституцию государственный секретарь предложил разбить их на крупные блоки.

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