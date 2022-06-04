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Объявленный в межгосударственный розыск Ануарбек Джексенгалиев задержан

Задержан Фото: Telegram/АФМ Channel
Сотрудниками территориального Департамента АФМ по городу Алматы задержан объявленный в межгосударственный розыск Ануарбек Джексенгалиев, сообщает Zakon.kz.

25 апреля Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск предпринимателей Ануарбека Джексенгалиева и Еркина Медетбекова. Их подозревают в хищении из госбюджета 1,1 млрд тенге в виде возврата КПН.

За информацию об их местонахождении было предусмотрено денежное вознаграждение и анонимность.

Константин Вноровский
Казахстан
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