Объявленный в межгосударственный розыск Ануарбек Джексенгалиев задержан
Фото: Telegram/АФМ Channel
Сотрудниками территориального Департамента АФМ по городу Алматы задержан объявленный в межгосударственный розыск Ануарбек Джексенгалиев, сообщает Zakon.kz.
25 апреля Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск предпринимателей Ануарбека Джексенгалиева и Еркина Медетбекова. Их подозревают в хищении из госбюджета 1,1 млрд тенге в виде возврата КПН.
За информацию об их местонахождении было предусмотрено денежное вознаграждение и анонимность.
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