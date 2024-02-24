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В Алматы задержали уголовника, объявленного в международный розыск

В Алматы задержали уголовника, объявленного в международный розыск Фото: Instagram/baurzhan__alenov
Уголовника, объявленного в международный розыск, задержали в Алматы. Об этом рассказал начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, 40-летний уголовный преступник, находящийся в международном розыске, был задержан 22 февраля 2024 года сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции (ДП) Алматинской области.

"Отметим, что в отношении задержанного полицейскими Жамбылской области начато производство по признакам уголовного правонарушения. Установлено, что на протяжении нескольких месяцев мужчина скрывался от правоохранительных органов на территории Алматы, где и был задержан".Бауржан Аленов

Он уточнил, что в настоящее время задержанный водворен в ИВС УП Карасайского района.

"Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – резюмировал Бауржан Аленов.

23 февраля 2024 года гражданина Украины, руководившего транснациональной ОПГ, экстрадировали в Казахстан из Польши.

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