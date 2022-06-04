В каких случаях и где можно использовать флаг РК — юрист
Что касается государственного флага Республики Казахстан, он может вывешиваться только на определенных локациях, в определенные дни. Без согласия уполномоченных органов флаг вывешивать не рекомендуется, пояснил юрист.
Вопрос о вывешивании флага на жилых домах, в том числе на балконах, пока остается открытым. Также правительством пока не отрегулирован вопрос о вывешивании флага на автомобилях.
Я заметил, что в стране стали уважительнее относиться к государственным символам нашей страны. Особенно я хотел отметить ситуацию, когда в Шымкенте на стадионе случилось ЧП, во время футбольного матча сорвало кровлю основного здания стадиона им. Кажымукана. К счастью, в тот момент никто не пострадал. Примечательно, что из-под обломков люди достали флаг. Такие моменты показывают патриотическое и уважительное отношение казахстанцев к государственным символам.Юрист Нуржан Максатов
В праздничные дни граждане нашей страны могут свободно вывешивать государственный флаг на балконах, на фасадах домов, не опасаясь штрафов, подчеркнул юрист.
Флаг можно устанавливать только в государственные праздники: День государственных символов, День Независимости, День Конституции.
Также по назначению используется флаг и во время спортивных мероприятий. Более того, есть особые спортивные мероприятия, где внос и вынос флага осуществляется тоже определенным образом.
— Если, например, болельщик накинет на плечи флаг нашей страны, это будет считаться нарушением?
— Мое мнение, что здесь ничего плохого нет. Это, наоборот, указывает на принадлежность к той или иной стране, команде.