В каких случаях и где можно использовать флаг РК — юрист

Сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. Магистр юридических наук Нуржан Максатов рассказал об использовании государственного флага Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Что касается государственного флага Республики Казахстан, он может вывешиваться только на определенных локациях, в определенные дни. Без согласия уполномоченных органов флаг вывешивать не рекомендуется, пояснил юрист.

Вопрос о вывешивании флага на жилых домах, в том числе на балконах, пока остается открытым. Также правительством пока не отрегулирован вопрос о вывешивании флага на автомобилях.

Я заметил, что в стране стали уважительнее относиться к государственным символам нашей страны. Особенно я хотел отметить ситуацию, когда в Шымкенте на стадионе случилось ЧП, во время футбольного матча сорвало кровлю основного здания стадиона им. Кажымукана. К счастью, в тот момент никто не пострадал. Примечательно, что из-под обломков люди достали флаг. Такие моменты показывают патриотическое и уважительное отношение казахстанцев к государственным символам. Юрист Нуржан Максатов

В праздничные дни граждане нашей страны могут свободно вывешивать государственный флаг на балконах, на фасадах домов, не опасаясь штрафов, подчеркнул юрист.

Флаг можно устанавливать только в государственные праздники: День государственных символов, День Независимости, День Конституции.

Также по назначению используется флаг и во время спортивных мероприятий. Более того, есть особые спортивные мероприятия, где внос и вынос флага осуществляется тоже определенным образом.

— Если, например, болельщик накинет на плечи флаг нашей страны, это будет считаться нарушением?

— Мое мнение, что здесь ничего плохого нет. Это, наоборот, указывает на принадлежность к той или иной стране, команде.