Токаев: Нельзя допускать глумления над нашими государственными символами

Токаев заявил, что нужно ужесточить законодательство об использовании госсимволов, сообщает Zakon.kz.

На церемонии поднятия флага президент заявил, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас, и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним.

В условиях нарастающих вызовов в глобальной экономике и беспрецедентной геополитической напряженности нам следует с утроенной энергией укреплять нашу государственность. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Новость по теме Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага

Глава государства отметил, что необходимо проводить широкую разъяснительную работу с молодежью, и назвал это задачей всего общества.

Ни в коем случае нельзя допускать оскорбления, тем более глумления над нашими государственными символами. Тех, кто совершает такие действия, необходимо строго наказывать. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев