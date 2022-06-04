Токаев: Нельзя допускать глумления над нашими государственными символами
Фото: akorda.kz
Токаев заявил, что нужно ужесточить законодательство об использовании госсимволов, сообщает Zakon.kz.
На церемонии поднятия флага президент заявил, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас, и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним.
В условиях нарастающих вызовов в глобальной экономике и беспрецедентной геополитической напряженности нам следует с утроенной энергией укреплять нашу государственность. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что необходимо проводить широкую разъяснительную работу с молодежью, и назвал это задачей всего общества.
Ни в коем случае нельзя допускать оскорбления, тем более глумления над нашими государственными символами. Тех, кто совершает такие действия, необходимо строго наказывать. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, поднятие флага – особая церемония, знаменующая самые важные события. В те моменты, когда наш народ принимает исторические решения, казахстанцы считают хорошим знаком стяг, развевающийся в небе.
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