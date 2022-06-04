В Шымкенте прошел праздничный парад, посвященный Дню госсимволов

В этом году исполняется 30 лет со дня принятия государственных символов Республики Казахстан – флага, герба и гимна, символизирующих единство и суверенитет нашей страны, сообщает Zakon.kz.

В честь этой даты в Шымкенте прошло масштабное праздничное шествие с целью пропаганды символики.

Участники шествия на машинах и велосипедах проехались по улицам, названным в честь трех казахских биев, – Толе би, Казыбек би и Айтеке би – и собрались на площади Ордабасы.

После этого на Площади государственных символов собрались депутаты городского маслихата, общественные деятели, ветераны войны в Афганистане, победители олимпиад, отличники, волонтеры, активная молодежь и студенты колледжей во главе с акимом города Муратом Айтеновым. На мероприятии прозвучал государственный гимн и состоялась пропаганда госсимволов. Участники встречи приняли участие в концертной программе из патриотических песен.

Затем митингующие прошлись с символикой по центральным улицам города. Праздничное мероприятие, пробудившее патриотический дух горожан, завершилось у памятника Байдибек би.