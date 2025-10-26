В Казахстане отметили День Республики: награды получили деятели культуры и кинобизнеса
В честь праздника в Алматы состоялась торжественная церемония награждения работников сферы культуры и информации, посвященная Дню Республики Казахстан.
Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева вручила государственные награды выдающимся деятелям, внесшим значительный вклад в развитие отечественной культуры, искусства и киноиндустрии.
Фото: Министерство культуры и информации Казахстана
Особое внимание было уделено развитию кинобизнеса в стране.
За заслуги в этой сфере Алмаз Малдыбаев Бакытбекович награжден орденом "Құрмет".
Фото: Министерство культуры и информации Казахстана
"Сегодняшние награды – заслуженное признание труда тех, кто поднимает дух страны через искусство, культуру и преданность своему делу", – подчеркнула Аида Балаева.
День Республики – один из главных государственных праздников Казахстана, символизирующий путь страны к независимости, развитию и единству.
Орден "Құрмет" получили:
- Алмаз Бакытбекович Малдыбаев – президент группы компаний Kinopark Theatres;
- Фарида Мерхамиткызы – директор ТОО "Ерке-Нұр";
- Исраил Махатулы Смаил – главный редактор Коммерческого телевизионного канала;
- Альмира Умбеткызы Сужикова – главный редактор издательского центра ТОО "Алматыкітап баспасы", ветеран труда;
- Ильяс Башарулы Ысқаков – директор Центрального государственного архива кино-, фото- и звукозаписей;
- Куат Абдуллаулы Шилдебаев – композитор;
- Себит Камытбекулы Шилдебай – директор Центрального государственного архива.