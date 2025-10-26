В Казахстане отметили День Республики: награды получили деятели культуры и кинобизнеса

Казахстан отмечает 35 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете – документа, который стал основой независимости и символом единства страны.

В честь праздника в Алматы состоялась торжественная церемония награждения работников сферы культуры и информации, посвященная Дню Республики Казахстан.

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева вручила государственные награды выдающимся деятелям, внесшим значительный вклад в развитие отечественной культуры, искусства и киноиндустрии.

Фото: Министерство культуры и информации Казахстана

Особое внимание было уделено развитию кинобизнеса в стране.

За заслуги в этой сфере Алмаз Малдыбаев Бакытбекович награжден орденом "Құрмет".

Фото: Министерство культуры и информации Казахстана

"Сегодняшние награды – заслуженное признание труда тех, кто поднимает дух страны через искусство, культуру и преданность своему делу", – подчеркнула Аида Балаева.

День Республики – один из главных государственных праздников Казахстана, символизирующий путь страны к независимости, развитию и единству.

Орден "Құрмет" получили: