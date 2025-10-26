#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В Казахстане отметили День Республики: награды получили деятели культуры и кинобизнеса

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 17:43 Фото: Министерство культуры и информации Казахстана
Казахстан отмечает 35 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете – документа, который стал основой независимости и символом единства страны.

В честь праздника в Алматы состоялась торжественная церемония награждения работников сферы культуры и информации, посвященная Дню Республики Казахстан.

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева вручила государственные награды выдающимся деятелям, внесшим значительный вклад в развитие отечественной культуры, искусства и киноиндустрии.

Фото: Министерство культуры и информации Казахстана

Особое внимание было уделено развитию кинобизнеса в стране.

За заслуги в этой сфере Алмаз Малдыбаев Бакытбекович награжден орденом "Құрмет".

Фото: Министерство культуры и информации Казахстана

"Сегодняшние награды – заслуженное признание труда тех, кто поднимает дух страны через искусство, культуру и преданность своему делу", – подчеркнула Аида Балаева.

День Республики – один из главных государственных праздников Казахстана, символизирующий путь страны к независимости, развитию и единству.

Орден "Құрмет" получили:

  • Алмаз Бакытбекович Малдыбаев – президент группы компаний Kinopark Theatres;
  • Фарида Мерхамиткызы – директор ТОО "Ерке-Нұр";
  • Исраил Махатулы Смаил – главный редактор Коммерческого телевизионного канала;
  • Альмира Умбеткызы Сужикова – главный редактор издательского центра ТОО "Алматыкітап баспасы", ветеран труда;
  • Ильяс Башарулы Ысқаков – директор Центрального государственного архива кино-, фото- и звукозаписей;
  • Куат Абдуллаулы Шилдебаев – композитор;
  • Себит Камытбекулы Шилдебай – директор Центрального государственного архива.
Айсулу Омарова
