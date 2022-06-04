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Солдат срочной службы умер в Мангистауской области

солдат Фото: предоставлено родственниками погибшего
Трагедия произошла в воинской части Пограничной службы КНБ РК в Бейнеуском районе, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», родственники узнали о смерти 19-летнего солдата-срочника Едила Тешебаева утром 4 июня. Парень родился в Сарыагашском районе Туркестанской области. Он должен был демобилизоваться в августе этого года.

По словам старшего брата погибшего Нуржаусына Тешебаева, в воинской части ему сказали, что солдат повесился на двух ремнях.

Сообщается, что в блокноте Едила найдены записи, в которых он отдельно обращается к матери, отцу, трем братьям и родственникам.

Тем не менее родные не верят в то, что парень мог совершить суицид. Они хотят проведения честного расследования и наказания виновных лиц.

Ранее в апреле солдат-срочник скончался в Жамбылской области. Парня призвали на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. Он скончался в военном госпитале, не приходя в сознание.

Елена Беляева
Мангистауская область
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