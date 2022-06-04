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Законодательство РК

Нарколабораторию ликвидировали в Усть-Каменогорске

марихуана Фото: пресс-служба ДП ВКО
В квартире 26-летнего мужчины полицейские обнаружили плантацию марихуаны, передает Zakon.kz.

Также во время обыска были найдены несколько пакетов с заготовленным продуктом и приспособления для его употребления. Необходимое оборудование, по словам задержанного, он приобрел у продавцов из стран СНГ через интернет-ресурсы.

Подозреваемый тщательно ухаживал и культивировал наркорастения, создавая все необходимые условия. В специальной палатке соблюдался определенный тепловой режим и влажность, в ней же были установлены вентиляторы, лампы и вытяжки. Наркокусты выращивались в горшках и по мере созревания перерабатывались для дальнейшего употребления. По изъятым растениям проведена судебно-химическая экспертиза, результаты которой подтвердили их отношение к группе каннабиса, – отметил заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.

нарколаборатория

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ст. 300, ч.1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

марихуана

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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