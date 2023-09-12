Нарколабораторию ликвидировали в алматинском ЖК

27-летний мужчина снял квартиру в жилом комплексе Алматы, где организовал нарколабораторию, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в съемной квартире подозреваемого нашли синтетическое психотропное вещество мефедрон, а также наркотическое средство "альфа–PVP" в общем весе 139 граммов. Кроме того, найдены отдельно расфасованные закладки с мефедроном.

Также найдены материалы и оборудование, используемые при производстве наркотиков: шприцы, перчатки, лакмусовая бумага, изолента, емкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы.

"Подозреваемый имеет судимость за совершение имущественных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Фигурант дела находится под стражей в изоляторе временного содержания". ДП Алматы

В Комитете национальной безопасности Казахстана 1 августа 2023 года заявили о ликвидации крупной подпольной нарколаборатории. В ходе обысков обнаружили и изъяли около 100 кг психотропного вещества "а-PVP", прекурсоры, а также современное лабораторное оборудование, предназначенное для производства синтетических наркотиков. Цех находился в Павлодарской области.