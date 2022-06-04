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Ига Швентек стала чемпионкой «Ролан Гаррос – 2022»

Теннис Чемпион РГ-2022 Фото: Instagram/rolandgarros
Лучшая теннисистка планеты Ига Швентек из Польши выиграла второй турнир «Большого шлема» в своей карьере. Она стала победителем одиночного разряда открытого чемпионата Франции, тем самым повторив успех 2020 года, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче французского первенства польская теннисистка переиграла 18-летнюю американку Кори Гауфф – 6:1, 6:3. Для Иги Швентек это шестой титул подряд, до этого она побеждала на турнирах в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте и Риме. 

Победная серия Швентек после Roland Garros 2022 составляет 35 матчей. В мировом рейтинге польская спортсменка далеко ушла от своих преследователей, ее отрыв от второй ракетки мира Анетт Контавейт из Эстонии составляет больше 4 тыс. очков.

5 июня на центральном корте Парижа пройдет главный финальный поединок турнира в мужском одиночном разряде, где испанец Рафаэль Надаль встретится с Каспером Руудом из Норвегии.

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Куандык Шынасилов
Париж
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