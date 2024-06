"Ролан Гаррос – 2024": Ига Швёнтек разгромила чемпионку Уимблдона и вышла в полуфинал

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Лидер мирового рейтинга разгромила спортсменку из Чехии со счетом 6:0, 6:2.

Встреча продлилась почти один час (62 минуты). Швёнтек обошлась без эйсов и двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Вондроушовой ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки, также она заработала всего один брейк-пойнт, но не смогла его реализовать.

5 down, 2 to go ☑️ #RolandGarros pic.twitter.com/jBxdBNj8LM