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"Ролан Гаррос – 2024": Ига Швёнтек разгромила чемпионку Уимблдона и вышла в полуфинал

Ига Швёнтек разгромила чемпионку Уимблдона и вышла в полуфинал Ролан Гаррос 2024 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
На Открытом чемпионате Франции завершился второй четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде. За выход в полуфинал между собой боролись первая и шестая ракетки мира – Ига Швёнтек (Польша) и Маркета Вондроушова (Чехия), сообщает Zakon.kz.

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Лидер мирового рейтинга разгромила спортсменку из Чехии со счетом 6:0, 6:2.

Встреча продлилась почти один час (62 минуты). Швёнтек обошлась без эйсов и двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Вондроушовой ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки, также она заработала всего один брейк-пойнт, но не смогла его реализовать.

Таким образом, победная серия Швёнтек на кортах "Ролан Гаррос" достигла 19 матчей подряд. Кроме того, теперь у нее 40 побед над соперницами из топ-10 при 15 поражениях. Швёнтек шестой раз вышла в полуфинал турнира "Большого шлема". В Париже она сделала это четвертый раз, в том числе третий год подряд.

За выход в финал Ига Швёнтек поспорит с третьей ракеткой мира Кори Гауфф, которая ранее выиграла у Онс Жабер (4:6, 6:2, 6:3).

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