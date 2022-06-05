Референдум в Казахстане: онлайн-марафон
Платформа, организованная в Нур-Султане, работает в режиме реального времени для обсуждения и мониторинга процесса голосования.
Первый в стране онлайн-марафон стал крупнейшим для Казахстана и продлится с 9:00 до 1:00. Трансляция организована на площадках отечественных интернет-сайтов и в эфире республиканских СМИ.
Основная цель онлайн-марафона «Референдум» – информирование казахстанцев о промежуточных результатах референдума в режиме реального времени, предоставление площадки для политической дискуссии представителям разных слоев общества и открытое обсуждение предварительных итогов голосования.
Каждый час гостей и зрителей ждут брифинги и дискуссии с участием представителей различных сфер, экспертов и наблюдателей, прямые подключения с избирательных участков всех регионов страны, дискуссионные площадки.
На марафон приглашены свыше 1200 гостей, более 300 спикеров: депутаты, политологи, представители общественных организаций, молодежные активисты, а также представители культуры, спорта, журналисты и блогеры.
Помимо этого, в зале работает экспресс-камера и гости могут ответить на вопросы журналистов. На мероприятии выступят известные стендаперы, артисты и музыканты.
Темы дискуссионных площадок:
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