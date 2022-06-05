Референдум в Казахстане: онлайн-марафон

Онлайн-марафон, посвященный референдуму по поправкам в Конституцию страны, проводит телерадиокорпорация «Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Платформа, организованная в Нур-Султане, работает в режиме реального времени для обсуждения и мониторинга процесса голосования.

Первый в стране онлайн-марафон стал крупнейшим для Казахстана и продлится с 9:00 до 1:00. Трансляция организована на площадках отечественных интернет-сайтов и в эфире республиканских СМИ.

Основная цель онлайн-марафона «Референдум» – информирование казахстанцев о промежуточных результатах референдума в режиме реального времени, предоставление площадки для политической дискуссии представителям разных слоев общества и открытое обсуждение предварительных итогов голосования.

Каждый час гостей и зрителей ждут брифинги и дискуссии с участием представителей различных сфер, экспертов и наблюдателей, прямые подключения с избирательных участков всех регионов страны, дискуссионные площадки.

На марафон приглашены свыше 1200 гостей, более 300 спикеров: депутаты, политологи, представители общественных организаций, молодежные активисты, а также представители культуры, спорта, журналисты и блогеры.

Помимо этого, в зале работает экспресс-камера и гости могут ответить на вопросы журналистов. На мероприятии выступят известные стендаперы, артисты и музыканты.

Темы дискуссионных площадок: