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Референдум в Казахстане: онлайн-марафон

Референдум Фото: Telegram/Референдум2022.Qazaqstan
Онлайн-марафон, посвященный референдуму по поправкам в Конституцию страны, проводит телерадиокорпорация «Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Платформа, организованная в Нур-Султане, работает в режиме реального времени для обсуждения и мониторинга процесса голосования.

Первый в стране онлайн-марафон стал крупнейшим для Казахстана и продлится с 9:00 до 1:00. Трансляция организована на площадках отечественных интернет-сайтов и в эфире республиканских СМИ.

Основная цель онлайн-марафона «Референдум» – информирование казахстанцев о промежуточных результатах референдума в режиме реального времени, предоставление площадки для политической дискуссии представителям разных слоев общества и открытое обсуждение предварительных итогов голосования.

Каждый час гостей и зрителей ждут брифинги и дискуссии с участием представителей различных сфер, экспертов и наблюдателей, прямые подключения с избирательных участков всех регионов страны, дискуссионные площадки.

На марафон приглашены свыше 1200 гостей, более 300 спикеров: депутаты, политологи, представители общественных организаций, молодежные активисты, а также представители культуры, спорта, журналисты и блогеры.

Помимо этого, в зале работает экспресс-камера и гости могут ответить на вопросы журналистов. На мероприятии выступят известные стендаперы, артисты и музыканты.

Темы дискуссионных площадок:

  • Новые регионы Казахстана

  • История Сабита и Сагита, которые спасли ребенка

  • Глобализация или локализация?

  • Телевидение против интернета: кто победит в борьбе за потребителя и рекламодателя?

  • Политика или экономика? Что важнее?

  • Роль женщины в политике

  • Кто стоит за фейками?

  • Новое поколение – новое мышление

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Референдум в Казахстане Казахстан
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