События

Онлайн-марафон "Референдум-2026" пройдет 14 февраля

Онлайн-марафон по референдуму 14 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 08:10 Фото: primeminister.kz
14 февраля с 12:00 до 18:00 будет организован онлайн-марафон "Референдум-2026", посвященный обсуждению проекта новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных сайтах отечественных телеканалов и интернет-порталов, а также в социальных сетях.

"В ходе онлайн-марафона около 100 спикеров – члены Комиссии по Конституционной реформе, представители общественности, юристы, эксперты и гражданские активисты примут участие в обсуждении в формате открытого диалога", – говорится в сообщении.

Дискуссии будут выходить в прямом эфире республиканских теле- и радиоканалов.

Постановлением Центральной избирательной комиссии от 12 февраля 2026 года утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
