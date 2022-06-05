Аким Алматы Ерболат Досаев проголосовал на референдуме

Одними из первых в 7 часов утра на избирательный участок пришли аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой, сообщает Zakon.kz.

Они проголосовали на избирательном участке №358, расположенном в школе-лицее №28 имени Маншук Маметовой.

Сегодня очень важный день для всего нашего государства и для меня, как для ее гражданина. Сегодня наша страна определяет свое будущее. Я пришел на избирательный участок, чтобы отдать голос за будущее нашей страны, за мир и процветание государства, за благополучие Алматы и жителей нашего города. Аким Алматы Ерболат Досаев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы в 7 часов утра открылись 574 избирательных участка. Право голоса имеют более 1,1 млн жителей города.

Напомним, на референдум вынесен вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованный в средствах массовой информации 6 мая 2022 года»?