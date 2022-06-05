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Токаев: Повторения рецидива трагического января в Казахстане не будет

Январские события Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о 20 тыс. террористов, которые орудовали в стране в начале января, передает корреспондент Zakon.kz.
Что касается 20 тыс. террористов, то эта цифра была предоставлена бывшими руководителями правоохранительных органов, и речь шла о всей стране. Вы знаете, что в 13 городах одновременно были предприняты бандитские вылазки против власти с целью нарушения общественного порядка. Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, возбуждено 5,5 тыс. уголовных дел, 500 направлены в суд. Всего 23 человека привлечены к реальным срокам.

Мы уверены в том, что повторения рецидива трагического января в нашей стране не будет, и залог этого, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие уроки извлекли.  Президент Казахстана

Ранее Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме по внесению поправок в Конституцию страны. После этого он ответил на вопросы журналистов, в том числе о том, что ждет казахстанцев в будущем, и как продвигается расследование январских событий.

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Тамила Языкова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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