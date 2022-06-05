Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме по внесению поправок в Конституцию страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отдал свой голос на избирательном участке №59, расположенном в столичном Дворце школьников.

В Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

Участки по всей стране открылись 5 июня в 7:00. Проголосовать можно будет до 20:00.

Всего в Казахстане работают 10 012 участков, за рубежом – 65.

Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины включенных в списки граждан.