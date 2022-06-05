Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев проголосовал на республиканском референдуме

Голосование Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме по внесению поправок в Конституцию страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отдал свой голос на избирательном участке №59, расположенном в столичном Дворце школьников.

В Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

Участки по всей стране открылись 5 июня в 7:00. Проголосовать можно будет до 20:00.

Всего в Казахстане работают 10 012 участков, за рубежом – 65.

Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины включенных в списки граждан.

Новость по теме

За что казахстанцы будут голосовать на референдуме – поправки в Конституцию

Тамила Языкова
Референдум в Казахстане Токаев Касым-Жомарт Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
В Казахстане утвердили порядок досмотра пассажиров и багажа
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
Итоги вечерних торгов: евро растет, доллар падает
Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов
Розыск Нурлана Масимова: Антикор пообещал за информацию 12 миллионов тенге
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Объявленный в межгосударственный розыск Ануарбек Джексенгалиев задержан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления