Бюллетени для голосования на референдуме получили 43,7% казахстанцев

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Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов рассказал, что общая явка на 12:00 на участках для голосования на республиканском референдуме по Казахстану составила 43,7%, передает корреспондент Zakon.kz.