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Бюллетени для голосования на референдуме получили 43,7% казахстанцев

референдум, голосование, Казахстан Фото: Zakon.kz
Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов рассказал, что общая явка на 12:00 на участках для голосования на республиканском референдуме по Казахстану составила 43,7%, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12:00 по времени столицы по стране бюллетени для голосования получили 43,7% от общего числа граждан, включенных в списки. Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов

По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:

  • Акмолинская область – 41,31%,

  • Актюбинская – 41,14%,

  • Алматинская – 43,05%,

  • Атырауская – 37,33%,

  • Западно-Казахстанская – 47,58%,

  • Жамбылская – 55,15%,

  • Карагандинская 51,6%,

  • Костанайская – 49,96%,

  • Кызылординская – 48,73%,

  • Мангистауская –36,02%,

  • Павлодарская – 51,17%,

  • Северо-Казахстанская – 58,25%,

  • Туркестанская – 46,69%,

  • Восточно-Казахстанская – 48,86%,

  • Нур-Султан – 37,03%,

  • Алматы – 20,14%,

  • Шымкент – 44,61%

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