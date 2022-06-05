МВД РК: Обстановка на избирательных участках стабильная

Фото: Zakon.kz

В ходе онлайн-марафона на одном из телеканалов страны председатель Комитета административной полиции МВД Атыгай Арыстанов рассказал о том, какая обстановка на избирательных участках, где проходит голосование за поправки в Конституцию, передает корреспондент Zakon.kz.