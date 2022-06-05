МВД РК: Обстановка на избирательных участках стабильная
Фото: Zakon.kz
В ходе онлайн-марафона на одном из телеканалов страны председатель Комитета административной полиции МВД Атыгай Арыстанов рассказал о том, какая обстановка на избирательных участках, где проходит голосование за поправки в Конституцию, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно законодательству, на органы внутренних дел в период проведения референдума возложены обязанности по обеспечению охраны общественного порядка. Весь личный состав органов внутренних дел работает в усиленном режиме. Буквально до того, как завезти бюллетени, все избирательные участки были проверены на безопасность, в том числе пожарную. Председатель Комитета административной полиции МВД Атыгай Арыстанов
Он еще раз подчеркнул, что на данный момент личный состав органов внутренних дел работает в усиленном режиме.
В целом по стране обстановка стабильная, каких-либо нарушений на данный момент не зарегистрировано.Атыгай Арыстанов
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